En el ecosistema de las criptomonedas y la blockchain un nombre está emergiendo entre los primeras espadas del sector y se coloca junto a Jack Dorsey (Block) o Michael Saylor (MicroStrategy) y otros, como referente empresarial. Se trata de Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX, que ha sido el "caballero blanco" del mundo de las criptomonedas, según los expertos de Julius Baer, ya que ha aprovechado la coyuntura y el criptoinvierno para "realizar con compras oportunistas", ya que busca recaudar hasta 1.000 millones de dólares en una ronda de financiación.

Recientemente, ha superado a rivales como Binance en la puja por los activos de Voyager Digital, que se encuentra en quiebra. Su filial estadounidense, FTX US, presentó una oferta ganadora de 1.400 millones de dólares (1.300 millones de dólares por el valor justo de mercado de los activos digitales de Voyager, más una "consideración adicional" de 111 millones de dólares en valor incremental anticipado) en una guerra de ofertas con otra empresa de inversión en activos digitales, Wave Financial.

Voyager Digital es un prestamista de criptomonedas que se declaró en bancarrota a raíz del efecto dominó tras el colapso de Three Arrows Capital. La cartera de préstamos de Voyager representaba aproximadamente la mitad de sus activos totales, mientras que los préstamos a Three Arrows Capital representaban casi el 60% de esa cartera. Antes de su quiebra, los observadores del sector habían cuestionado los panfletos de Voyager, que decían que los depósitos de los inversores estaban protegidos por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hasta 250.000 dólares. La cuestión es que la FDIC no cubriría el dinero convertido en 'stablecoins' (monedas estables).

También se informa de que ha reactivado su interés en los activos de otro prestamista de criptomonedas en quiebra, Celsius Network, ya que el director general de este último ha anunciado su dimisión. Anteriormente, FTX abandonó un acuerdo para comprar Celsius en junio de 2022 debido a las dificultades para tratar con la administración y el mal estado de sus finanzas. Celsius posee grandes operaciones de minería del bitcoin y un negocio de custodia de criptomonedas.

Los expertos indican que durante los meses de mercado bajista Bankman-Fried ha intentado mostrarse como un salvador y ha aprovechado la ocasión para expandirse mientras otros criptobrókers lo han pasado mal. En una reciente entrevista en la 'CNBC', el CEO de FTX afirmaba que continua poseyendo liquidez para gastar si la oportunidad decide llamar a su puerta. Sus adquisiciones y su situación actual son el resultado de guardar una gran cantidad de efectivo, mantener los gastos generales bajos, evitar préstamos y ser capaz de moverse rápidamente como una empresa privada, según explicaba.

A través de estas operaciones, Bankman-Fried persigue recaudar nuevos fondos que conservarán la valoración de la empresa en aproximadamente 32.000 millones de dólares, según han informado los medios estadounidenses. Entre los inversores actuales se encuentran Temasek de Singapur, Vision Fund 2 de SoftBank y Tiger Global.

Los expertos de Julius Baer analizan estos movimientos y ponen el acento en el funcionamiento de las normas antimonopolio en el mundo de las criptomonedas, "ya que los grandes se hacen más grandes, lo que aumenta los riesgos de centralización y manipulación". En el lado positivo, "esto ayuda a los usuarios atrapados en las plataformas fallidas a encontrar una salida o a embarcarse en una plataforma más fiable", comentan.

Bankman-Fried, por su parte, asegura que estas operaciones buscan también proteger la criptoindustria. "No va a ser bueno para nadie a largo plazo si tenemos verdadero dolor y verdaderos 'reventones': no es justo para los clientes y no va a ser bueno para la regulación". "Era importante que el sector saliera adelante de una sola pieza", dijo a la 'CNBC'.