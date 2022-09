El bitcoin, por su parte, logra estirar el rally iniciado el viernes, cuando logró superar el importante nivel de precio de los 20.000 dólares. Ha dejado nuevos máximos de más de dos semanas en las inmediaciones de los 22.000 dólares y parece tener ganas de regresar a los niveles de precio de la primera quincena de agosto, cuando tocó 25.000 dólares.

El resto de 'altcoins' dejan también avances y la capitalización total del mercado se asienta por encima del billón de dólares, en la antesala de unas jornadas en que toda la industria se mantendrá en vilo. “Una cosa que está bastante clara cuando se trata de la industria de las criptomonedas es que no hay nada que sea suave; la actualización va a ser el comienzo de un nuevo viaje lleno de baches y es probable que traiga más oscilaciones salvajes para los comerciantes e inversores”, avisa Naeem Aslam, analista de Avatrade.

Muchos de los principales actores de la industria están maximizando las medidas de seguridad durante el evento, ya que no quieren repetir lo que sucedió en 2016 cuando los hackers robaron más de 40.000 monedas de ethereum classic del intercambio Yunbi. Esta vez, sin embargo, empresas como FTX y Coinbase ya han informado a sus usuarios de que no permitirán ningún depósito ni retirada de dinero durante el evento. También se espera que la idea y la práctica sean seguidas por intercambios descentralizados como Uniswap.

Con todo, las noticias alrededor de la actualización de la cadena de bloques del ether -como también se llama al ethereum- no podrían ser más alentadoras. Según han informado los desarrolladores, la última ‘shadow fork’ -como se llama a los prerrequisitos necesarios para que la transición desde el actual modelo de validación de transacciones de ‘prueba de trabajo-, se ha desplegado con éxito.

Este tipo de pruebas, los ‘shadow forks’, ayudan a los desarrolladores a probar los supuestos de sincronización para garantizar la seguridad de la red durante las actualizaciones permanentes. En vista de ‘The Merge’, los desarrolladores de Ethereum implementaron la primera ‘shadow fork’ el 11 de abril de 2022.

Casi seis meses después, la empresa de investigación e ingeniería de Ethereum, Nethermind, confirmó que la transición a Mainnet-Shadowfork-13 -la última de estas pruebas- fue exitosa, lo que indica que la red está lista para la transición a un mecanismo de consenso a prueba de participación.

Transition in Mainnet-Shadowfork-13 (the last shadowfork before The Merge) was successful for all Nethermind nodes!🐼💪#TheMerge #Ethereum #Nethermind #MSF13 pic.twitter.com/sddPPwSR1u