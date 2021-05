A las subidas del miércoles en el mercado de las criptodivisas, cuando el bitcoin reconquistó la marca de los 40.000 dólares por primera vez en cinco días, ha seguido una nueva caída de casi el 5%, como buena muestra de la volatilidad y los vaivenes que, según los analistas, seguirá regalando este mercado. Los expertos de JP Morgan creen que la corrección no ha quedado a las espaldas y piden extremar la cautela en un mercado que se ha vuelto muy sensible a las noticias negativas, como es el caso del veto de Irán al minado de criptomonedas que ha trascendido este miércoles.

El gobierno del país ha anunciado la prohibición de la minería de bitcoin y otras criptodivisas, según declaraciones del presidente del país, Hassan Rouhani, mientras las autoridades culpan a este proceso, que consume mucha energía, de los apagones en varias ciudades iraníes. La prohibición entra en vigor inmediatamente y estará vigente hasta el 22 de septiembre, dijo Rouhani a la televisión estatal, en la última señal de rechazo de alto nivel a la popular moneda digital.

A la luz de los últimos acontecimientos, que se suma a las acciones contra esta actividad y contra las 'criptos' en general emprendida por China y el cerco regulatorio que se estrecha en EEUU, auguran numerosos baches para el bitcoin que se cambia de manos alrededor de 37.500 dólares, mientras el ethereum cede algo menos y se mantiene sobre 2.700 dólares. El rojo se impone en el resto de activos, pese a que las caídas son de entre un 2% y un 5% y la capitalización del mercado ronda los 1,65 billones.

Ni siquiera las declaraciones del conocido escéptico de las criptomonedas, Carl Icahn, fundador de Icahn Enterprises, han animado a las criptos. El millonario ha asegurado que está dispuesto a entrar en el mercado de las criptomonedas "a lo grande", y ha anunciado una inversión de unos 1.500 millones de dólares.

Icahn es un inversor y ex asesor de la administración Trump que tiene un patrimonio neto de 15.600 millones de dólares, según Forbes. En 2018, Icahn dijo a la CNBC que las criptomonedas son "ridículas" y añadió que "tal vez soy demasiado viejo para ellas, pero no tocaría esas cosas." Pero, en declaraciones del 26 de mayo a 'Bloomberg', Icahn ha explicado que ahora está considerando una gran inversión y que entrar en el mercado de esa manera "no sería para comprar unas pocas monedas o algo así".

De vuelta a Irán, la capital, Teherán, y otras grandes ciudades se han enfrentado a múltiples apagones diarios durante los últimos meses, y las autoridades lo achacan a la escasez de gas natural, a una prolongada sequía que ha afectado a las centrales hidroeléctricas del país y, cada vez más, a la minería de bitcoins. Y la mayor parte del consumo de energía de la minería de bitcoins procede de mineros ilegales, o de aquellos que operan sin licencia, según las autoridades.

Esto ha provocado una ofensiva nacional contra los mineros ilegales de bitcoin, así como cortes temporales de electricidad a las explotaciones legales de bitcoin, ya que la demanda de energía se dispara, gracias al aumento del consumo debido a las órdenes de permanencia del coronavirus. A medida que aumentan las temperaturas en el país, el consumo de energía en las últimas semanas ha sido tan alto que algunos centros médicos han tenido problemas para hacer funcionar sus instalaciones de almacenamiento en frío para las vacunas Covid-19.