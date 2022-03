"Los comentarios revelaban que la inminente orden sobre criptomonedas de Biden, que causó mucho miedo y estrés entre los criptocomerciantes, adoptaría un enfoque constructivo en la regulación de la industria de los activos digitales", comenta Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.

La declaración de Yellen se publicó un día antes de lo previsto, aparentemente por error, y se borró rápidamente, pero se recogió en un archivo web, según 'CoinTelegraph'. En ella se comparten las primeras ideas sobre los detalles de la orden ejecutiva del Presidente Biden que se publicará próximamente. La orden pedirá "un enfoque coordinado y global de la política de activos digitales". Asimismo, pide esfuerzos para apoyar la innovación mientras se aborda el riesgo en la industria.

Looks like Yellen's comments on tomorrow's Executive Order were accidentally posted a day early (now removed). https://t.co/k9jZJcPhS4 got them, though - https://t.co/EtOq1eNHRI