Por su parte, Do Kwon niega la transferencia de el bitcoin a las bolsas de criptomonedas. También negó en un tuit el 28 de septiembre las acusaciones que se le achacaban de haber movido el bitcoin de las carteras de LFG a los criptointercambios KuCoin y OKX. Por otro lado, confirma que no ha utilizado KuCoin ni OKX durante más de un año. Él mismo considera que se está difundiendo gran cantidad de información errónea contra él, informa 'CoinGape'.

Incluso afirma que los fondos de Luna Foundation Guard (LFG) y TerraForm Labs o cualquier otra entidad no han sido congelados, añade: "Lo que ha sido probablemente lo más sorprendente en todo esto es la cantidad de desinformación que se difunde. No hay ningún cobro como se alega, no he utilizado KuCoin ni Okex en al menos el último año, y no se han congelado los fondos de tfl, lfg ni de ninguna otra entidad.", según 'CoinGape'.

Tiempo anterior, los fiscales surcoreanos solicitaron a KuCoin y OKX que congelaran 67 millones de dólares de el bitcoin vinculados a Do Kwon después de haber encontrado transferencias de fondos desde las carteras de LFG. Por su parte, sin embargo, LFG a través de un tuit negó cualquier transferencia de el bitcoin u otros tokens desde la crisis de Terra-LUNA en mayo. Asimismo, no se han creado nuevos monederos para transferir los fondos.

Sin embargo, los fiscales, afirman creer que el fundador de Terra, ha hecho una nueva cartera para LFG y supuestamente ha transferido fondos entre las carteras y los intercambios.