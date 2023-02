Rebote en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (BTC) suma un 1,6% en las últimas 24 horas y recupera los 22.000 dólares, mientras que las ganancias del ethereum (ETH) se extienden hasta el 2,8% y lo impulsan hacia los 1.500 dólares.

La volatilidad ha definido las últimas sesiones en la esfera de las ‘criptos’. Tras varias jornadas de pérdidas motivadas por el avance regulatorio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sobre Kraken y la ‘stablecoin’ Binance USD (BUSD), los inversores estaban convencidos que la lectura de inflación de febrero podría dar una sorpresa negativa y hundir el precio de las ‘criptos’. Finalmente, el tibio dato del IPC, que bajó, pero menos de lo esperado, dejó a los mercados un poco confusos.

“Bitcoin disfrutó de un rebote decente el martes a pesar de que el sentimiento del mercado en general fue más desafiante a raíz del informe de inflación de EEUU”, explica Craig Erlam, analista sénior de mercados de Oanda. Este experto señala que se sigue observando “resistencia” en las ‘criptos’, lo que resulta “muy alentador a pesar de que los titulares sobre regulación no son especialmente buenos”.

“Por supuesto, ahora ha retrocedido hasta un nivel que fue una zona de apoyo notable a finales de enero y principios de febrero antes de que corrigiera y pronto veremos si se ha convertido en una zona de resistencia bajista o si el movimiento correctivo ha seguido su curso”, añade.

Los expertos de Oxford Economics creen que el dato de inflación no le sentará bien a la Reserva Federal (Fed), ya que “fue más fuerte de lo que esperábamos”. “Esto, junto con el mercado laboral ajustado y la relajación neta en las condiciones del mercado financiero, puede justificar un cambio en nuestro pronóstico para la tasa de los fondos federales”, explican, al tiempo que señalan que colocar el tipo terminal de la Fed en el 5,25% “sería ampliamente consistente con las expectativas del mercado financiero”.

A su vez, los analistas de Pantheon Macroeconomics estiman que este informe “no cambiará la opinión de nadie sobre el panorama de la inflación”. “Tanto los halcones como las palomas encontrarán algo que destacar. No cambia la muy alta probabilidad de un alza de 25 puntos básicos en marzo y no dice nada sobre mayo, eso está muy lejos”, subrayan. Y la realidad no ha tardado en darles la razón.

En las horas siguientes a la publicación del informe, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorrie Logan, aseguró que el banco central debía seguir preparado para continuar con las subidas de tipos ante la testarudez de la inflación. Por su parte, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, destacó que el fin de las subidas de tipos podría estar más cerca de lo que se piensa.

Por otra parte, los inversores en ‘criptos’ parecen haberse sacudido los temores de una mayor regulación de las ‘stablecoins’ tras los avances de la SEC sobre Kraken y Binance USD. Paxos Trust, compañía que respalda la moneda estable licenciada por Binance, ha anunciado que dejará de emitir nuevos ‘tokens’ el próximo 21 de febrero, pero ha asegurado que defenderá ante los tribunales que BUSD no es un valor como argumenta la Comisión.

“La falta de claridad sobre el tratamiento regulatorio de las ‘stablecoins’ en los Estados Unidos podría tener impactos significativos en la industria. El capital puede migrar a ‘stablecoins’ emitidas en jurisdicciones con marcos regulatorios más adaptados. Además, esto puede resultar en la migración de capital a jurisdicciones con mayor tolerancia al riesgo, lo que podría dar lugar a productos más exóticos que conllevan mayores riesgos”, ha señalado Cristiano Ventricelli, vicepresidente adjunto de Moody's Investors Service, al medio ‘Seeking Alpha’.

Asimismo, algunos analistas señalan que la ofensiva de la SEC sobre las monedas estables tiene poco que ver con estos ‘tokens’ y mucho que ver con Binance, que estaría siendo investigada por la Justicia estadounidense por presunto lavado de dinero. En las últimas semanas, el mayor ‘exchange’ del mundo ha aparecido vinculado a la clausurada bolsa Bitzlato y ha cometido una serie de errores que despertado las dudas de numerosos inversores.

En el resto del mercado, subidas generalizadas. Ripple (XRP) y la solana (SOL) repuntan un 3%, mientras que el cardano (ADA) se dispara un 7%. Polygon (MATIC), dogecoin (DOGE) y Shiba inu (SHIB) ganan más de un 4%.