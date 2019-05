Telecom Italia se acerca a niveles clave de soporte

El valor ha caído un 24% en los últimos dos meses

Bolsamania | 27 may, 2019 10:49

Muy pendientes del abandono de los 0,4330 euros en las próximas jornadas

TELECOM ITALIA - - - Max: -

Min: -

Volume: -

MM 200 : 0,53

Mucho cuidado con el aspecto técnico de Telecom Italia que tras dos meses de descensos se encuentra atacando el soporte clave de los 0,43 euros. La compañía no pudo subirse, hace dos meses, por encima de la media de 200 sesiones y desde entonces se ha desplomado un 24%. Su comportamiento por estos precios es vital. Si al final acaba perdiendo este nivel de demanda veríamos una severa complicación técnica en su serie de precios ya que se metería en caída libre lo que nos haría pensar en una continuación de los descensos hasta el nivel de los 0,35 euros. La toma de posiciones por estos precios no es una buena opción y es que no apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 0,5050 euros, precios muy alejados de los actuales.