Tuit Traders | El anclaje, sesgo psicológico ¿Cómo afecta en Trading?

Anclarse o quedarse en el sitio. Si tuviese que definirlo diría que el efecto anclaje ('anchoring effect' en inglés) es un prejuicio cognitivo provocado por la tendencia humana a darle un mayor peso a la primera noticia, argumento o evidencia que se tiene sobre algo a la hora de tomar una decisión.

Si nos centramos en el 'trading' y en la inversión bursátil, una de las consecuencias es que los participantes del mercado con un sesgo de anclaje no venden aquellos activos que tienen en cartera y con los que han perdido dinero con ello, sino que, por el contrario, los mantienen. El motivo es que su valoración está en otro momento y no en el que por análisis fundamental le corresponde.

Es curioso como todos estos sesgos de comportamiento psicológico influyen a los participantes del mercado en lo que se considera el momento más importante del 'trade': la toma de decisión de entrada en el mercado.

Si sabes ya algo de análisis técnico, conoces que hay precios como dobles 00 en divisas, máximos históricos que cuando nos acercamos a ellos los participantes en el mercado tenemos una visión preestablecida de lo que pensamos que va a ocurrir.

El anclaje pretende dar seguridad al inversor ante lo impreciso del mercado. Este modo de ver el anclaje está relacionado con las inversiones seguras. En muchos países, el oro y los bienes inmuebles han sido considerados como un “valor refugio” y, actualmente, también las criptomonedas empiezan a subir cuando tenemos los más pequeños visos de crisis o inestabilidad.

Pero en psicología, anclaje es vincularse a algún momento de nuestro pasado. Esto puede aparecer en una canción que nos trae recuerdos o incluso un lugar. A mis alumnos, para evitar sensaciones como las del miedo o la codicia -principales sentimientos que les bloquean- les ruego que se vinculen a un anclaje que les haga estar en paz. Una situación de miedo que superaron o un momento de felicidad. Esto hace más llevador el sentimiento de inestabilidad y tensión que conlleva el 'trading'.

El anclaje puede ser positivo o negativo en cada momento. El inversor debe tener un espectro amplio lógico para valorar lo que es coherente de lo que no lo es, ya que no se trata solo de tomar conciencia del problema, sino de actuar para eliminarlo.

Para dar solución a este problema, los inversores deben atacar este sesgo a través de las causas que generan esa ancla y sustituir esas cábalas por datos avalados por fundamentales que den realidad a las simples suposiciones.

Es muy importante determinar qué tipo de anclaje tengo: positivo o negativo. En base a ello podré actuar en consecuencia.

Cuanta más experiencia acumulemos más evitaremos este sesgo. Otras recomendaciones para evitar el efecto anclaje son:

• Que sepamos que tenemos este sesgo.

• Comparar situaciones y en base a ellas tomar nuestras decisiones visionando los posibles riesgos.

• Tomar nuestras decisiones con un buen estado mental.

Si todavía no has estrado en nuestro blog ve a www.tradingybosaparatorpes.com y no dejes de realizar el curso gratis de nuestra web.