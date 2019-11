Tres potentes razones por las que las bolsas europeas van a seguir subiendo

El Dax sube en el año 25% en el año, el Euro Stoxx un 23%, el Cac 40 un 24% y el Ibex un 11%

Tenemos a las bolsas europeas marcando máximos anuales semanas tras semana y a los índices de Wall Street en máximos de todos los tiempos. Y todo, a pesar del Brexit, de la guerra comercial, de la desaceleración económica mundial, de la recesión alemana o del ‘impeachment’.

Pues sí, quién lo diría, 2019 está siendo un año especialmente difícil (no hay año fácil en bolsa, no nos engañemos) para los mercados por la cantidad de noticias que conocemos a diario y donde muchas de ellas no son precisamente positivas. Y sin embargo tenemos a las bolsas europeas y de Wall Street exultantes, aunque nuestro Ibex está mucho más débil (tampoco es ninguna novedad). Pero ya sabemos que las bolsas pueden subir con fuerza con malas noticias y caer con las buenas. De hecho, más bien suele ser así. Los mercados no se caracterizan por moverse dentro de la lógica, más bien todo lo contrario. Y eso es lo bonito y apasionante de este mundillo.

Además, estacionalmente nos adentramos en un periodo propenso para que las bolsas suban (Acción de Gracias, ‘Rally’ de Navidad…). Con todo, debemos saber que las resistencias que se han superado en las últimas semanas confirman en muchos casos importantes figuras de fuertes implicaciones alcistas para las bolsas en términos de medio y largo plazo. Es decir, perfectamente podemos caer con fuerza (‘throw backs’) sin que para ello cambie absolutamente nada dentro de las tendencias alcistas actuales. Recuerde que las bolsas se mueven en dientes de sierra, o lo que es lo mismo para seguir subiendo (dentro de una tendencia alcista) necesitamos que los precios caigan (fases de reacción).

A continuación, analizamos desde el punto de vista de los gráficos los siguientes índices europeos.

EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (SX5T)

Se trata de la versión ajustada por dividendos, o lo que es lo mismo tiene en cuenta los dividendos repartidos. El gráfico semanal de largo plazo de este índice no puede ser más prometedor, ya que le tenemos en subida libre absoluta, o lo que es lo mismo en máximos de todos los tiempos. Este índice se está desplazando además dentro de un impecable canal alcista desde los mínimos de la última gran crisis (2009) y, recientemente, el precio ha saltado por encima de la línea clavicular de un amplio ‘cabeza y hombros’ invertido de continuidad de tendencia que comenzó a formarse con las caídas de principios de 2018.

Gráfico semanal desde finales de 1999

De manera que lo que ahora mismo tenemos, correcciones aparte (fases de reacción), es una clara figura de vuelta de implicaciones alcistas que puede terminar llevando al índice hacia la zona de resistencia que le confiere la parte superior del canal. Y como se puede apreciar en el gráfico semanal de largo plazo estamos hablando de niveles de precio muy superiores a los actuales. De hecho, la parte superior de este canal pasa en este momento por los aproximadamente 10.500 puntos: un 35% por encima de los precios actuales.

STOXX Europe 600

Recoge la evolución de las 600 compañías de mayor capitalización de la zona euro. Impecable la salida al alza del amplio triángulo simétrico (máximos decrecientes y mínimos crecientes) por el que se ha estado desplazando el precio desde 2013. Y aunque no podemos descartar el típico ‘throw back’ a la parte alta del mismo (ahora soporte y antes resistencia), lo realmente importante es que la ruptura es clara, es contundente y se ha llevado además por delante los máximos de 2018. Si nos creemos este triángulo, la teoría dice que este debería escalar como mínimo la anchura del mismo. Objetivo que de alcanzarse será en términos de medio y de largo plazo, ni mucho menos en el corto.

Gráfico semanal desde finales de 2011

EURO STOXX Banks (SX7E)

Es el índice que refleja la evolución del sector financiero europeo. De este índice hemos hablado largo y tendido en los últimos tiempos. De hecho, recientemente (puede leerlo aquí) advertíamos del hecho de que nos encontrábamos otra vez ante un claro momento de compra en el índice bancario. Y el motivo no era otro que el hecho de que las caídas durante las últimas sesiones de octubre le llevaban de nuevo a la zona de soporte, antes resistencia, de la clavicular del ‘cabeza y hombros’ invertido que confirmó a principios-mediados de octubre. Y desde entonces el precio está cumpliendo con el desarrollo de la figura a las mil maravillas. De hecho, como mínimo cabe apostar por un movimiento hacia niveles de precio cercanos a los 107 puntos, la altura de la ‘cabeza’ de la formación: esto es, más de un 10% por encima de los niveles actuales.