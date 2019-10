S&P 500: es de vital importancia que se respeten los mínimos de agosto

Los mínimos de agosto en el S&P 500 contado se encuentra en los 2.822 puntos

Desde los máximos de septiembre el principal índice del mundo acumula una caída del 5%. La importante sobreventa diaria deja la puerta abierta a rebotes de muy corto plazo.

Desde los máximos de septiembre el principal índice del mundo se deja un 4% y nos ha dejado muy claro que no ha podido con la importante resistencia que presenta en los máximos históricos: los 3.028 puntos. Por lo pronto la corrección parece haberse frenado en la recta soporte de corto plazo, la que une los mínimos crecientes de principios y finales de agosto y que pasa exactamente por los mínimos de este miércoles. De perforarse este soporte cabe decir que, en teoría, ya no hay soportes de verdad hasta el origen del movimiento, los mínimos de agosto en los 2.775 puntos del futuro del Mini S&P 500, los 2.822 puntos del S&P 500 contado. Y es que la perforación de los mínimos de agosto sería una más que preocupante señal de debilidad por cuanto el precio estarían dando forma a un gran doble techos de implicaciones bajistas que, de cumplirse, le llevaría como mínimo a niveles de precio cercanos a los 2.500-2.550 puntos. Pero en este momento y a pesar de las violentas caídas de los últimos días lo cierto es que seguimos teniendo mínimos crecientes. Y así no se cae.