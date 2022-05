Repsol consigue superar los máximos históricos que dibujara el viernes pasado.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 12,50 S2 12 R1 Sin resistencia R2 Sin resistencia Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Tras la formación de un throw back a los 12,70 euros vemos como se mueve en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Con el camino despejado no descartamos acabar viendo un ataque al nivel de los 16 euros. Los buenos niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios no hacen más que reforzar el movimiento alcista actual. Deberíamos aprovechar los altos en el camino para interesarnos por la compañía. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 12,50 euros, mínimos de la última corrección.

Deja que te aconsejemos en tus inversiones. Prueba Trader Watch gratuitamente 15 días. En el último año acumulamos una revalorización del 140,81%.