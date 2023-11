Línea Directa no levanta cabeza.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 0,786 S2 0,786 R1 0,889 R2 0,942 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La debilidad del último rebote mantiene a la compañía por debajo de la media de 200 sesiones sin mejora alguna en su aspecto técnico. Lo más normal es que podamos acabar viendo un ataque a los los 0,786 euros, mínimos históricos dibujados este mismo año. Si los pierde se metería en caída libre sin descartar una extensión de las caídas hasta el nivel de los 0,60 euros.

Para ver una mejora técnica deberíamos esperar a la superación de la resistencia de los 0,889 euros. No obstante, la resistencia clave se encuentra en los 0,942 euros, precios muy alejados de los actuales. Mientras no consiga superar estos precios no deberíamos interesarnos por la compañía.