Inditex comienza el ecuador de la semana superado los máximos de todos los tiempos que dibujara, a finales de enero, en los 40,12 euros.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 38,41 S2 37,13 R1 sin resistencia R2 sin resitencia Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La compañía textil confirma el final de un movimiento lateral en el que se venía moviendo desde hace más de dos meses. Su aspecto técnico no puede ser mejor. Para las próximas semanas lo más probable es que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 44 euros. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que sin duda refuerza la impecable tendencia alcista actual . No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 38,41 euros, primer nivel de soporte. No obstante el soporte clave los podríamos situar en los 37.13 euros, mínimos del último movimiento lateral.