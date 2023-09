Desde hace más de dos meses Ferrari se viene moviendo en una banda lateral justo en las inmediaciones de los máximos de todos los tiempos.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 276,50 S2 260 R1 295,90 R2 300

Su aspecto técnico es muy bueno y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo el comienzo de un nuevo impulso alcista. La resistencia clave se encuentra en los 300 euros, máximos de comienzos de julio. La superación de estos precios la dejaría en subida libre sin resistencia alguna en su camino. En cuanto los supere, es probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 330 euros.

Este jueves estamos viendo cómo se encuentra atacando el soporte de los 276,50 euros. Si lo pierde, podríamos ver una extensión de las caídas del corto plazo hasta el nivel de los 260 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. No obstante, esto no complicaría sus buenas perspectivas técnicas del largo plazo. Sin duda es uno de los valores del selectivo italiano que no perderemos de vista.