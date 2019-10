Consultorio de análisis técnico: Santander, Iberdrola, Audax, Solaria, Teekay y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Audax, Solaria, Cellnex, Iberdrola, Acerinox, Santander, Teekay y Airbus.

Buenos días, José María. Me gustaría que analizaras Audax Renovables y Solaria, muchas gracias. J.M.

Estimado lector, buenas tardes. Las caídas de Audax Renovables en los últimos meses le han acercado a niveles de soporte importantes, como es la parte alta del antiguo canal alcista de largo plazo. De hecho, se diría que tenemos el precio dando forma a un gran triángulo, o lo que es lo mismo construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes. Pero lo cierto es que las zonas clave de control, por abajo y por arriba, están muy alejadas de los niveles actuales de precio: el soporte de los 1,17 euros y la resistencia de los 2,8 euros (máximos anuales). Y lo cierto es que dentro de este rango de precios careceremos de implicaciones relevantes para el precio, técnicamente hablando. Sí, ya sé que el rango es muy amplio, pero le recuerdo que es el precio el que nos dice dónde están las zonas de control claves. Y estos son en el momento actual los mínimos de 2018 como soporte y los máximos de este año como resistencia. Digamos que el precio está desplegando un amplio lateral tras las fortísimas subidas acumuladas desde finales de 2017 hasta marzo de 2018.

En cuanto a Solaria, las sensaciones no pueden ser mejores en el sentido de que le tenemos atacando la resistencia que presenta en los máximos anuales, que coinciden con los máximos de 2018: los 7,10 euros. Es decir, ahora mismo cotiza en plena zona de resistencia. De saltar por encima de los 7,10 euros en velas semanales y en precios de cierre tendremos una renovada señal de fortaleza en el título, antesala de un nuevo tramo alcista con objetivo de subida en las inmediaciones de los ocho euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Por delante, agradecerte toda la ayuda que nos prestas. Hoy quisiera preguntarte por dos valores. Estos son Cellnex e Iberdrola. En mi modesta opinión ¿son ambos valores que se encuentran ajustando sus subidas previas consumiendo tiempo como los sueles describir? Yo no veo ninguna figura de vuelta en sus gráficos, solamente que sus volúmenes de cotización han caído un poco en los últimos días. O, ¿están en subida libre relativa? Un saludo desde Navarra. C.SA.

Apreciado inversor, buenas tardes. Así es, en el caso de Iberdrola le tenemos desplegando un lateral en la zona de altos en los nueve, entre los nueve euros como soporte y los 9,60 euros como resistencia. El peligro, en términos de corto plazo, vendría de la mano de la perforación de los nueve euros, que le puede llevar a corregir/drenar los últimos excesos con algo más de profundidad. Pero en cualquier caso estamos hablando de una corrección/ajuste proporcional de las subidas previas. Nada más. Por debajo de los nueve euros estamos hablando de una fase de ajuste/corrección proporcional tras meses y meses de continuadas subidas sin apenas descanso.

En el caso de Cellnex estamos hablando de una corrección (mínima) hacia la base del canal alcista, ahora en los aprox. 36,60-36,75 euros, por definición soporte. Pero siempre dentro de una impecable tendencia alcista de fondo o primaria. De hecho, recientemente el título ha marcado máximos de todos los tiempos en los 42,05 euros. Otra cosa muy distinta será si se perfora la base del actual canal alcista. En este caso podríamos asistir a un ajuste proporcional mayor, nada que deteriore lo más mínimo la que es la tendencia alcista de fondo o primaria del título. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola Sr. Rodríguez, buenos días. ¿Se le ocurre alguna estrategia de corto plazo en los títulos de Acerinox? Estoy tentado de entrar porque es un valor al que le dan precios muy superiores y que ha caído mucho. Me puede indicar soportes y resistencias. Muchísimas gracias. R.V.

Apreciado lector, buenas tardes. A la vista del gráfico semanal de la acerera podemos ver cómo a pesar de los importantes rebotes de las últimas semanas, el precio sigue construyendo máximos y mínimos decrecientes, y así no se sube. Vamos a ver si Acerinox fuera capaz de cerrar próximamente, como parece, por encima de la resistencia que le confiere el último gran máximo decreciente, en los 8,68 euros. Un cierre semanal por encima, con holgura y preferiblemente en velas semanales, sería una importante señal de fortaleza en el título no vista en mucho tiempo. Ya que desde ese momento podremos decir que, por fin, algo estaría empezando a cambiar en el título ya desde ese momento tendremos mínimos y máximos crecientes. Por abajo, por el lado de los soportes, el más importante en este momento lo encontramos en los 7,30 euros (último mínimo creciente). Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenas, quisiera que analizaran Santander. ¿Tiene el titulo algún soporte fuerte, de verdad? Porque este no para de caer y caer. En ocasiones rebotar con fuerza y en poco tiempo vuelve a perder soportes sin ningún problema. Tengo acciones a 4,70 euros y me gustaría comprar más para promediar, pero no sé dónde hacerlo porque uno ya no se fía de ningún título de nuestro mercado. Gracias anticipadas, por si finalmente entrar esta pregunta en el consultorio. Saludos. I.RH.

Estimado inversor, buenas tardes. Es cierto que Santander ha dejado atrás recientemente una importante resistencia, la de los 3,90 euros. Pero tenemos otra de mayor envergadura en la zona de los 4,20 euros, por donde pasa la recta resistencia que une los máximos decrecientes de principios de 2018 y abril de 2019. Vamos a ver si es capaz de romper con fuerza por encima próximamente, pero es cierto que a pesar de las importantes subidas desde los mínimos de agosto, todo forma parte de un simple rebote dentro de una corrección de grado mayor. Aunque como siempre decimos, todo dependerá muy mucho de lo que haga el sectorial bancario europeo: el EURO STOXX Banks. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Me gustaría que analizara los dos títulos que tengo en cartera. En uno de ellos tengo pérdidas indecentes: Teekay Corporation. Y el otro, al que le gano solo un poco después de haberle ganado mucho es Airbus. Mil gracias por sus consejos. M.R.

