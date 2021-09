A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza bitcoin, Safran, Daimler, DIA, BBVA, Iberdrola, Sacyr y Siemens Gamesa.

Hola, buenas. Tengo 1 bitcoin comprado a mediados de julio en los 33.200 dólares. Forma parte de una cartera muy diversificada y supone ahora mismo un 10% de la cartera total. ¿Cree que es una buena estrategia pensando en el largo plazo? ¿O es mucho el porcentaje invertido en él? Mi idea es mantenerlo varios años y que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias y un saludo desde Oropesa del Mar. L.P.

Estimado lector, buenas tardes. El bitcoin es claramente alcista a pesar de las fuertes caídas de los últimos días. Todo aquél que entra en las ‘criptos’ ha de saber que en algún momento los precios pueden caer un 60-70% sin que en realidad nada cambie. La volatilidad es extrema en este tipo de subyacentes para lo bueno y para lo malo. A día de hoy la tendencia de fondo o primaria sigue intacta, lo que no es incompatible con el hecho de que el bitcoin corrija con fuerza puntualmente. Es más, una caída hacia la zona de los 41.000-41.500 dólares encajaría absolutamente dentro de los parámetros normales. Y aunque corrigiera más, también. Vamos a ver si desde aquí está tratando de poner rumbo a la resistencia de los 53.000 dólares y por encima tenemos los máximos anuales e históricos en los 65.500 dólares. En este momento el bitcoin es un claro mantener en cartera. No puedo estar más de acuerdo en su estrategia de tener bitcoins, pero siempre dentro de una cartera mucho más amplia y diversificada. Gracias a usted, un saludo.

Buenas tardes, D. José Maria. Lo primero, agradecerte tus sabios y concisos comentarios. Mi pregunta es sobre dos valores europeos: Safran y Daimler. ¿Podría indicarme soportes y resistencias, por favor? Un cordial saludo y muchas gracias. A.GC.

Apreciado inversor, buenas tardes. Safran está ahora mismo en una situación muy interesante, en plena zona de soporte. El precio está tratando de agarrarse al soporte que tiene en los mínimos de febrero en los 102,50 euros. La semana pasada marcó 101,64 euros, pero cerró por encima del soporte. Es más, lo que tenemos delante es un doble apoyo (que no doble suelo) en la zona de mínimos anuales. De lo que se deduce que, si hay que lazarse a la piscina en el valor es ahora, con un ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo de los 101 euros y en velas semanales. Por lo tanto, es ahora cuando la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo o alcista con objetivo en la resistencia de los 127-128 euros. Si este soporte se perfora, mucho cuidado, pues estaríamos hablando de un doble techo con importantes implicaciones bajistas para los precios.

En cuanto a Daimler el problema que le veo es que ha subido mucho sin apenas corregir. La caída de las últimas semanas es mínima en comparación con las fuertes subidas previas. Si acaso y para ‘trading’ tenemos un importante soporte en los mínimos de julio (67,27). Digamos que mientras no se perfore el soporte de los 67 euros no hay nada de lo que preocuparse en el valor y por lo tanto cabe la posibilidad de buscar de nuevo los máximos anuales en los 80,40 euros. Y por encima los máximos de 2015 en los 96 euros. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. Me gustaría saber qué opina de DIA a 2-3 años. Tengo acciones a 0,05 euros y pensaba que era un buen precio de compra a largo plazo, pero ya tengo mis dudas de ellos y me da miedo perderlo todo. Mil gracias por esta sección, un saludo. K.

Estimado lector, buenas tardes. Si es lector asiduo de Bolsamanía sabrá que no nos gustan nada este tipo de valores. Venimos repitiendo lo mismo mes tras mes y año tras año. DIA es muy bajista. Eso no quita que no pueda rebotar con fuerza en algún momento (fase de reacción) sin dejar de ser bajista por ello. Le invito a que lea aquí el último análisis sobre el valor. Como suelo decir, el precio al que cotiza ya lo dice todo, absolutamente todo. No digo que no pueda recuperar su precio de compra en el futuro, eso no lo sabe nadie. Pero lo que sí que sé es que por definición no hay que invertir en este tipo de valores nunca. Al mercado se va a comprar fortaleza, no a comprar debilidad. Y DIA es debilidad máxima, debilidad extrema. Siendo no poder decirle otra cosa, pero es que no se puede decir nada más de un valor en caída libre absoluta y sin frenos. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Buenos días, José María. Muchas gracias por su sección de análisis técnico, la verdad que me resultan muy útiles y bastante acertados. Me gustaría que analizara BBVA e Iberdrola. No estoy invertido en ellas, pero me gustaría conocer en qué niveles puede resultar atractivo intentarlo. Saludos. S.T.

Apreciado inversor, buenas tardes. Como normal general estamos ante un claro mantener en cartera, pero comprar ahora no tiene mucho sentido. Digamos que estamos ante un “tarde para comprar, pero pronto para vender”. Dicho esto, BBVA me gusta. Está más fuerte que su homólogo Santander. Y le tenemos atacando resistencias clave, pues tiene una impecable directriz bajista que pasa en este momento por la zona de los aproximadamente 6 euros. Y se trata de una directriz que une los máximos decrecientes desde principios de 2007 y que tiene a día de hoy 6 puntos de apoyo o de tangencia. Es decir, el valor tiene una fuerte resistencia a la vuelta de la esquina. Y si la consigue superar, entonces tendremos una nueva e importante señal de fortaleza en los títulos del segundo banco de nuestro país.

En cuanto a Iberdrola, los títulos se están desplazando lateralmente y con una clara zona de soporte en los mínimos de octubre de 2020 y de marzo de este año. Un amplio lateral que viene durando algo más de un año y que poco a poco se está estrechando. Tenemos una importante zona de control en el rango de los 9,70-9,80 euros: los mínimos de octubre de 2020 y los mínimos de marzo de este año. Y por debajo tenemos otro importante soporte en el entorno de los 9 euros, por donde pasa la recta soporte que une los mínimos crecientes de julio de 2012 y octubre de 2018. En torno a estos niveles se puede intentar abrir largos. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los sucesivos máximos decrecientes desde los máximos anuales e históricos de principios de año. No conviene perder de vista a este valor ante la posibilidad de que en el corto plazo se dirija de nuevo a la zona de soporte de los 9,70-9,80 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenas tardes. Agradecería un análisis sobre Sacyr a medio-largo plazo. Muchas gracias. F.R.

Estimado lector, buenas tardes. Sacyr es un valor que, aunque se está moviendo de manera muy pesado en los últimos tiempos, lo está haciendo de manera bastante ordenada y previsible. Dilataciones de los precios aparte, lo que tenemos es un apoyo en forma de ‘throw back’ a la zona de soporte (antes resistencia) de los dos euros. En su momento este nivel actuó como resistencia en varias ocasiones y luego lo ha hecho como soporte en otras tantas. Y desde ahí parece reestructurarse al alza de nuevo, con un primer objetivo de subida en los máximos anuales (2,334) y por encima el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 2,44 euros. Y por encima los niveles prepandemia en los 2,63 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenas tardes, me gustaría que analizara Siemens Gamesa. Las compré a mediados de julio cuando la caída del 15% a 22,60 euros. ¿Cree que ha sido una buena operación pensando en los próximos años? Gracias y saludos desde Estepona. L.M.

Apreciada inversora, buenas tardes. Siemens Gamesa es un valor que a día de hoy sigue en fase correctica, construyendo impecables máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube. Desde los máximos anuales e históricos de principios de año el precio se está desplazando dentro de un canal bajista de manual, de libro. Y recientemente se ha girado a la baja desde la parte alta del mismo y tras rellenar, que no cerrar, el imponente hueco bajista de mediados de julio en los 26,28 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los mínimos anuales (21,02) y la base del canal, ahora en los aprox. 19 euros.

No sé (ni nadie) lo que hará este valor en los próximos años. Pero lo que sí que podemos saber es que cuando el hueco bajista de los 26,28 euros se cierre, ahí tendremos una primera señal de fortaleza en el valor. De hecho, cerrarlo implica, además, batir al alza el canal bajista por el que se viene desplazando el valor. Los máximos de agosto los tenemos en los 26,50 euros, el último máximo decreciente. Luego, resumiendo, cerrando el hueco bajista y batiendo los máximos de este verano, tendremos un antes y un después en el valor. Pero ahora mismo tenemos lo que tenemos y es un canal bajista de manual sin ningún tipo de figura de vuelta a la vista. Gracias a usted, un saludo.

