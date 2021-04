A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza ArcelorMittal, Solarpack, Iberdrola, Ence, Mapfre, Naturgy, Sabadell y BBVA.

Buenos días. ¿Cómo ve ArcelorMittal para entrar ahora? Gracias por esta sección, un saludo. J.RL.

Estimado lector, buenas tardes, Entrar ahora en ArcelorMittal no lo veo. Y no lo veo porque es llegar muy tarde al mercado, no porque no crea que no pueda subir más. Que por otro lado no descarto en absoluto que el actual rebote le lleve a la zona de resistencia de los 30 euros. Pero en la zona de los 30 euros es probable que este experimentara una corrección. Un merecido descanso tras un ‘rally’, desde los mínimos de marzo de 2020, superior al 300%. ArcelorMittal es un valor siempre peligroso, con una volatilidad extrema tanto a la hora de subir como a la de bajar. Y abrir largos ahora es llegar muy tarde al mercado, lo que siempre es peligroso.

Gráfico semanal de ArcelorMittal

Buenos días. Hay un título que me llama mucho la atención: Solarparck. Algo se mueve en el sector de las renovables. ¿Qué opinión le merece?

Apreciado inversor, buenas tardes. Solarpack, al igual que todo el sector, está inmerso desde principios de año en niveles de volatilidad extremos. Es un valor bastante estrecho, poco líquido, y eso hace que los bandazos sean importantes tanto al alza como a la baja. Lo único que me gusta del valor en este momento es el hecho de que la zona de los 17,50-18 euros ha actuado como soporte. Este nivel actuó como resistencia durante julio y octubre de 2020 y ahora ha actuado como soporte (throw back). Es decir, le vamos a dar una oportunidad siempre y cuando respete el soporte que presenta en los mínimos de marzo (17,50). Por arriba, presenta una importante resistencia en el hueco bajista de los 27,80-28 euros. Un saludo.

Gráfico diario de Solarpack

Buenos días, Sr. José Maria. Antes de nada, quiero darle las gracias por los análisis que usted hace de las compañías. Le quiero preguntar por Iberdrola, ¿usted cree que en el corto plazo volverá a ser alcista? Gracias. J.OA.

Estimado lector, buenas tardes. Iberdrola lo analizamos, junto a Endesa, este fin de semana. Dicho esto, Iberdrola nunca ha dejado de ser alcista en términos de largo plazo. De hecho, es de los valores más alcistas de nuestro mercado en la última década. El problema que tienen muchos inversores, la gran mayoría, es que solo se fijan en el día a día. Y al final el ruido no les deja ver el bosque. Hay valores muy alcistas que en ocasiones corrigen (fases de reacción) sin dejar de ser alcistas por ello. Y al centrarnos solo en el corto plazo perdemos la perspectiva general del mercado, las tendencias de fondo, o primarias. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Iberdrola

Buenos días y gracias por el consultorio. ¿Qué me puede decir de Ence y un ‘stop’ de beneficios para mis acciones compradas a 3,35 euros? Gracias. I.RJ.

Apreciado inversor, buenas tardes. Ence es un claro mantener en este momento, sobre todo porque la semana pasada terminó rebotando desde la zona de soporte que presenta en los 3,80 euros. Justo cuando parecía confirmar un pequeño doble techo conseguí rebotar y recuperar soportes. De manera que lo que tenemos delante sigue siendo un movimiento lateral de consolidación de las subidas previas, y objetivo de subida en los aprox. 5,50 euros: la altura del gran doble suelo que se confirmó a mediados de diciembre tras dejar atrás la resistencia de los 3,20 euros. Sigue siendo un claro mantener en cartera. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Ence

Buenos días, José María. Quería saber si Mapfre y Naturgy son dos buenas opciones para el medio plazo. También aprovecho para darle las gracias por sus acertados análisis. Muchas gracias. F.B.

Estimado lector, buenas tardes.

Hola, ¿podría analizar Sabadell y BBVA? Muchas gracias. A.IA.

Estimado inversor, buenas tardes.

