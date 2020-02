A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Audax Renovables, Talgo, Nokia, Ibex 35, Grenergy, Beyond Meat, Siemens Gamesa y Vestas Wind Systems.

Buenas, José María. Soy un asiduo lector suyo de toda la vida y le agradezco toda la ayuda que nos ofrece con sus análisis. Me gustaría saber cómo ve a Audax y también qué opina de Talgo. Las primeras las compré a 2,32 euros y Talgo a 5,10 euros. ¿Qué estrategia tendría con ellas en base a mis precios de compra? Un saludo y gracias de antemano. L.P.

Apreciado lector, buenas tardes. Audax Renovables es un título de lo más interesante en este momento. Por fin le tenemos saltando por encima de la resistencia que le confiere la parte superior de un gran triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Triángulo que a su vez encaja a las mil maravillas dentro de lo que es un ajuste proporcional de las fortísimas subidas previas, las que llevaron al título desde la zona de los 0,40 hasta los 3,30 euros. En este momento la resistencia a batir la tenemos en los 2,80 euros (máximos de 2019) y por encima lo normal, lo más probable, es que termine buscando los máximos de 2018 en los 3,30 euros. Desde los mínimos de septiembre tenemos impecables mínimos y máximos crecientes, lo que quiere decir que no hay motivo alguno para recomendar cerrar la posición.

En cuanto a Talgo es otro título que no me disgusta por cuanto tenemos mínimos y máximos crecientes desde mediados de 2016. Pero en el corto plazo, todo hace pensar que está en fase de reacción, drenando las importantes subidas previas. Presenta un importante soporte de corto plazo en los 5,77 euros y si este se perforara no estaría de más tomar, al menos parcialmente, parte de los beneficios que tiene en su posición, pues no descartamos que pueda dirigirse incluso hacia la zona de soporte de los aprox. 5,12 euros donde tiene un hueco alcista (8 de septiembre) pendiente de rellenar. Y quién sabe si buscar de nuevo la zona de soporte que presenta en la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde 2016. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante en este momento la encontramos en los 6,42 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días Sr. Rodríguez. Tengo acciones de Nokia con importantes pérdidas (del 20%) y no sé si venderlas o mantenerlas. No me hace falta el capital en el corto plazo y no me importa esperar si cree que puedo recuperar lo que ahora mismo pierdo. ¿Cree que es posible que recupere lo perdido a lo largo de este año? Y si no es mucho abusar, ¿qué me puede decir del Ibex tras las últimas caídas? Saludos y gracias. E.B.

Estimado inversor, buenas tardes. Pues he de reconocer que no me gusta nada este título, lo que no quiere decir que no pueda recuperar la inversión. Al final esto dependerá muy mucho de lo que hagan los mercados en su conjunto. Pero técnicamente hablando Nokia es bajista y ya no solo por los impecables máximos y mínimos decrecientes, que también. Resulta que tenemos una resistencia muy importante en el imponente hueco bajista de los 4,73 euros. O lo que es lo mismo, en la medida en que este hueco siga intacto, no se cierre, el sesgo de ‘trading’ en el título seguirá siendo bajista. Solo cerrando dicho hueco tendremos una primera e importante señal de fortaleza, pero para ello tendría que subir un 35%. En el más corto plazo tenemos como zona de soporte los 3,30-3,31 euros y como resistencia los 3,80-3,90 euros. Lo realmente preocupante es la debilidad de este título, teniendo en cuenta la fortaleza que sigue mostrando el Nasdaq al otro lado del Atlántico.

En cuanto al Ibex, le tenemos justo en este momento en zona de soporte, agarrándose como a un clavo ardiendo a los mínimos de la semana pasada (9.357) y mucho cuidado con perforarlo porque ya no hay nada importante hasta los 9.100 puntos. Además, la clave está en el hueco bajista (diario y semanal) de principios de la semana pasada. ‘Gap’ que se rellenó en su totalidad, pero que en absoluto se cerró. Digamos que le ha dado un 'calambrazo' en el hueco bajista. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Mi pregunta es sobre Grenergy. Tengo 1500 títulos comprados a 17,44 euros y lo cierto es que no me siento muy cómodo con la volatilidad de este título. Los bandazos al alza y a la baja son importantes. ¿A qué se debe los movimientos tan erráticos que acostumbra a tener a lo largo de la sesión? ¿Le gusta el título? Muchas gracias por atender esta cuestión. N.A.

Apreciado inversor, buenas tardes. Los bandazos que vd. comenta de Grenergy se deben, principalmente, a que es un valor bastante estrecho. Muy poco líquido, lo que hace que si no sabemos interpretar la profundidad del mercado es fácil que a poco que queramos comprar/vender entremos al mercado con los ojos cerrados, provocando nosotros solos fuertes movimientos al alza y a la baja. Dicho esto, es un valor claramente alcista. El título presenta un impecable canal alcista desde principios de 2018. Pero hemos de saber que, si por un casual el título buscara la base del canal alcista, por definición soporte (ahora en los 11 euros) todo seguiría igual, nada cambiaría de manera significativa dentro de la que es la tendencia alcista de fondo (o primaria). Es un claro mantener y si se acercara a la base del canal sería una nueva oportunidad de entrada en la compañía. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, me llamo Antonio y estoy comprado a en 80 dólares en Beyond Meat. ¿Me puede indicar cómo la ve? Muchas gracias.

Estimado lector, buenas tardes. Beyond Meat es un título muy volátil y eso no lo debemos perder nunca de vista. Hay que reconocer que una vez dejó atrás la directriz bajista (a la que le faltaba al menos un tercer punto de tangencia) el título se ha disparado al alza con un claro incremento del volumen. Y durante la fase de consolidación este está siendo decreciente, lo que no es una mala señal. Digamos que de alguna manera parece estar desplegando una potencial formación de ‘bandera’. Y si es así, estamos hablando de una figura de continuidad de tendencia. Aunque en el muy corto plazo se observan dos importantes zonas de control: el soporte de los 106 dólares y la resistencia de los 119 dólares. Por encima de este último nivel de precios tendremos, a priori, una nueva e importante señal de fortaleza en la compañía. Gracias a usted, un saludo.

Hola José María. Me gustaría entrar en el sector de las renovables, o bien de la mano de Siemens Gamesa o de su competidora más directa Vestas. ¿Por cuál se decantaría más? ¿Qué gráfico le gusta más? Un saludo y muchas gracias por esta sección que tanto nos ayuda a los pequeños inversores. P.D.

Estimado inversor, buenas tardes.

