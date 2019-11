Consultorio de análisis técnico: PharmaMar, Oryzon, Daimler, bitcoin, oro y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Philips, Daimler, oro, PharmaMar, Oryzon Genomics, Merlin Properties, petróleo y el bitcoin.

Hola Sr. Rodríguez. Tengo dos valores europeos en cartera que me gustaría analizara: Philips y Daimler. A la primera todavía le gano a pesar de las caídas por el ‘profit warning’ que anunció en octubre, mientras que en Daimler le pierdo bastante y no sé si aprovechar los rebotes para salirme. O mantenerlas. Gracias y saludos desde Alicante. D.RS.

Estimado inversor, buenas tardes. Philips se encuentra en fase de reacción, intentando reaccionar tras el desplome por el ‘profit warning’ que usted comenta. La experiencia nos demuestra que cuando tenemos caídas de este tipo, lo normal, lo más probable es que el título rebote hasta rellenar parcialmente (totalmente en el mejor de los casos) el hueco dejado en la caída, lo que le llevaría a la zona de resistencia de los 41 euros. Pero muy raramente lo cierran, o al menos en el primer intento que tienen. Y por abajo el precio nos ha señalado un importante soporte en los 37,47 euros. O lo que es lo mismo, toda posibilidad de que el título trate de reestructurarse al alza de nuevo pasa porque dicho soporte se respete en todo momento, ya que por debajo se confirmaría un nuevo latigazo bajista.

El caso de Daimler parece más claro, sobre todo porque le tenemos rebotando desde la base de un impecable canal bajista. Y, correcciones puntuales aparte, lo lógico sería que terminar buscando la parte alta del canal, ahora en los 65-66 euros. Y luego ya veremos. Y si queremos pensar en un cambio de tendencia en este título en términos de medio-largo plazo qué menos que dejar atrás el canal bajista por el que se viene desplazando desde 2015. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenas. ¿Se le ocurre José María alguna estrategia en este momento sobre el oro, pensando en el corto plazo? Muchas gracias por su ayuda, saludos. B.R.

Apreciado lector, buenas tardes. A priori, el oro está desplegando un amplio lateral, drenando las subidas previas consumiendo tiempo en lugar de corregir en profundidad. Incluso en el muy corto plazo está construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes. Lo que quiere decir que cabe esperar un rebote de corto plazo que bien podría llevarle a la zona de resistencia que presenta en los máximos anuales (1.557 dólares). Pero lo que debemos saber es que el soporte a respetar para toda posición larga (alcista) de corto plazo en el metal precioso pasa por respetar el soporte de los 1.460 dólares. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Tengo acciones de PharmaMar de cuando la compañía anunció el acuerdo para comercializar Yondelis en Australia a 1,91 euros. ¿Cree que todavía tiene recorrido al alza? ¿Me indica qué soportes y resistencia tengo que vigilar? Gracias y saludos. F.M.

Estimado inversor, buenas tardes. PharmaMar ha vuelto a frenar las caídas en el soporte de los 1,73-1,74 euros. Y parece que quiere atacar la resistencia que presenta en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde junio. Esta recta resistencia presenta tres puntos de tangencia en la misma y pasa en el momento actual por los aprox. 2,03-2,04 euros. Un cierre por encima de la misma, con holgura, sería sin lugar a dudas una señal de fortaleza. Antesala de que algo puede estar cambiando dentro del sesgo bajista de ‘trading’ del momento actual. Aunque la resistencia más importante la tenemos en los 2,08 euros (el último máximo decreciente). Por encima cabe apostar por un movimiento hacia los máximos de junio en los 2,42 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en el hueco alcista de los 1,60 euros. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días, José María. ¿Qué le sucede a Oryzon Genomics? Es un título muy recomendado por numerosas casas de análisis que le dan precios objetivo mucho más altos y esa, al contrario, no para de caer. Las tengo a 3,90 euros y no sé si comprar más para promediar. Saludos cordiales. C.G.

Apreciado lector, buenas tardes. Sobre las recomendaciones de los bancos/brókers ya hemos hablado en muchas ocasiones y rara vez van de la mano. De ser así la bolsa sería mucho más sencilla y predecible. Y le aseguro que el mercado es muy difícil, es mucho más complejo que unas simples recomendaciones. Estas forman parte del día a día, pero con el tiempo se dará cuenta de que, casi siempre, llegan tarde, van por detrás del precio. Dicho esto, no descarto que antes de intentar construir un rebote consistente, Oryzon Genomics se acerque a la importante zona de soporte que presenta en la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde octubre de 2017: recta soporte con tres puntos de tangencia que en este momento pasa por los aproximadamente 2,30 euros. De hecho, si tuviera que entrar en este título lo intentaría en torno a esta zona de soporte, en la directriz alcista de los últimos dos años. Un saludo.

Hola. Me gustaría entrar en Merlin Properties, ya que creo que es un título claramente alcista. Pero me miedo llegar tarde y que justo cuando compre se gire a la baja, como casi siempre ocurre. Si tuviera que comprar este título, ¿en qué nivel de precio lo haría? Me niego a ir detrás de los precios. Muchas gracias por esa sección, y saludos. R.O.

Estimado inversor, buenas tardes. Así es, Merlin Properties es un título claramente alcista. Pero abrir largos ahora, como bien dice, es llegar tarde al mercado. Lo que no quiere decir que no pueda seguir escalando posiciones. Es alcista, está en subida libre absoluta, y por lo tanto puede seguir subiendo sin ningún tipo de problema. De hecho, no sería nada extraño que más pronto que tarde ataque la zona de resistencia dinámica que presenta en la parte alta del canal, por encima de los 14 euros. Lo que quiere decir que, en teoría, toda aproximación a la base del canal se debe interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras, ahora en los 11,50 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. ¿Podría analizar la evolución del petróleo y del bitcoin de cara a finales de año y principios de enero? Muchas gracias. M. I.

Apreciado lector, buenas tardes. Parece que el petróleo puede haber hecho un suelo. O al menos tenemos un doble apoyo (que no doble suelo) en el nivel de los 56,15 dólares (futuro continuo tipo Brent). Y existe, como resistencia, un nivel importante en los 71,95 dólares (máximos de septiembre). Por lo que se puede decir que en la medida en que no se perfore el soporte de los 56 dólares se pueden mantener posiciones alcistas en el crudo, con objetivo en la resistencia de los 72 dólares como cifra redonda. Es más, por encima de los máximos de septiembre, en velas semanales y con holgura, tendremos una amplia formación de vuelta con importantes implicaciones alcistas en términos de medio plazo. Lo que está claro es que las zonas de control, a priori, son muy claras: los 56 dólares como soporte y los 72 dólares como resistencia.

Lo que me gusta del bitcoin (adjuntamos el gráfico diario del futuro) es la precisión con la que el precio se ha frenado en la parte superior del canal bajista por el que se viene desplazando el subyacente desde finales de junio. De manera que nos ha dejado una importante resistencia en los 10.050 dólares. De lo que se deduce que, en teoría, por encima de los 10.050 dólares tendremos una importante señal de fortaleza, antesala de lo que puede ser un movimiento en busca de los máximos anuales: los 14.000 dólares. El hecho de que la subida previa, la que le llevó a los 14.000 dólares, haya sido con un volumen de negociación muy alto en comparación con la actual fase correctiva me hacer ser optimista con la criptodivisa. Gracias a usted, un saludo.

