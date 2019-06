Consultorio de análisis técnico: Ibex, Ence, IAG, Oryzon, Tubacex, FCC y dos títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Oryzon Genomics, IAG, Ence, Prosegur, Naturhouse, FCC, Tubacex e Ibex 35.

Hola José María, buenos días. ¿Podría darme su opinión sobre Oryzon Genomics? Muchas gracias. V.N.

Estimada lectora, buenas tardes. Oryzon Genomics es un título que se está desplazando lateralmente desde el pasado mes de febrero, con un soporte muy importante en los 3,30-3,33 euros. Es cierto que en los últimos tiempos ha corregido con fuerza, pero, con todo, no es más que un amplio lateral que en principio viene a corregir/drenas las importantes subidas previas, las que se iniciaron a finales de diciembre. De perforarse dicho soporte no descartaremos una visita hacia la zona de los tres euros, coincidiendo con el soporte que le confiere el 61,8% de ajuste/retroceso del último gran impulso alcista. Por encima de la resistencia de los 4,46 euros el siguiente objetivo lo tenemos en los máximos históricos: los 5,20 euros.

De todas formas, sepa que los movimientos en este título son siempre muy amplios, lo que quiere decir que, con frecuencia, se puede mover con fuerza al alza o a la baja sin que en realidad suceda nada. Gracias a usted. Un saludo.

Gráfico diario de Oryzon Genomics en el último año

Buenos días, me gustaría consultarle por IAG y saber si ha tocado suelo o puede seguir bajando. Muchas gracias y enhorabuena por su trabajo. A.GR.

Apreciado lector, buenas tardes. IAG sigue siendo un título peligroso. Hoy todo el sector cae con fuerza tras el ‘profit warning’ de esta mañana por parte de Lufthhansa. Dicho esto, lo único a lo que agarrarnos en este momento en los títulos de IAG es al hecho de que tenemos un soporte a respetar en todo momento en los cinco euros. La perforación de este dejaría las puertas abiertas a un escenario de continuidad bajista, con objetivo de caída en los mínimos de 2016: en los 3,60 euros. Figura de vuelta como tal no tenemos, ni la esperamos en el corto plazo. La caída hasta los cinco euros encaja dentro de lo que es una dilatación de los precios dentro de un ajuste/retroceso del 61,8%. Y ahí, por el momento, parece querer agarrarse. De ahí la importancia del momento actual. Muchas gracias a usted, muy amable por sus palabras.

Gráfico semanal de IAG desde octubre de 2014

Buenos días D. José María. Mi pregunta es sobre los desplomes vividos por Ence y Prosegur en los últimos meses. ¿Cree que pueden ser una buena oportunidad de compra a largo plazo? Gracias por su atención y felicitaciones esta sección que intento no perderme nunca. Un saludo desde Murcia. P.J.

Estimado inversor, buenas tardes. Ninguno de los dos títulos me gusta, pero eso no quiere decir que no puedan rebotar con fuerza (fases de reacción). En el caso de Ence los máximos y mínimos decrecientes son impecables, de manual. Y lo único a lo que agarrarse es a la posibilidad de que la base del canal bajista de los últimos meses termine actuando de soporte y provoque rebotes importantes contra tendencia. Pero nada más, porque figura de vuelta no tenemos ni de agotamiento de las caídas.

Tan solo la esperanza de que la base del canal, por definición soporte, provoque un rebote que le acerque a la importante resistencia, antes soporte, de los 4,60 euros. Pero como es bajista, lo que no tiene sentido en este momento es plantearse abrir largos en el título pensando en el largo plazo. Simplemente, en este momento sigue siendo impecablemente bajista.

Gráfico diario de Ence desde septiembre

En cuanto a Prosegur, tres cuartas partes de lo mismo. Además, este título lo hemos analizado en las últimas semanas en varias ocasiones en esta sección del consultorio. Por el momento, estamos ante un simple ‘pull back’ a las nuevas resistencias, antes soportes. De hecho, no descarto que el rebote le dirija hacia la antigua base del canal alcista de los últimos ochos años, ahora en los 4,30-4,35 euros. Figura de vuelta no tenemos, tan solo un simple rebote fruto de la sobreventa extrema. No me fijaría en este título ya que, si nos creemos el canal alcista perforado a la baja, la teoría reza que como mínimo debería recorrer la anchura a la baja, lo que le llevaría hacia niveles cercanos a los 2,5-2,7 euros. Por lo tanto, ninguno de los dos títulos que me comenta lo tendría en cartera pesando en el largo plazo en este momento. ¿Por qué? Porque son bajistas, así de sencillo. Muy amable y muchas gracias a usted. Un saludo.

Gráfico semanal de Prosegur desde 2010

Buenos días, Sr. José María. Estoy comprado en Naturhouse a 3,15 euros y no sé si salirme y asumir pérdidas o dejarlas pensando en el largo plazo. ¿Qué haría usted? ¿En caso de mantenerlas, dónde colocaría el ‘stop’? Muchas gracias por sus consejos.

Apreciado inversor, buenas tardes. Naturhouse es bajista a pesar del importante rebote desde los mínimos de diciembre. Y es bajista porque el rebote se ha quedado por debajo de los últimos máximos decrecientes. De manera que lo que tenemos son impecables máximos y mínimos decrecientes y así no se sube, más bien todo lo contrario. Dicho esto, en el corto plazo, la corrección parece encajada dentro de un pequeño canal bajista, con soporte en los aprox. dos euros y como resistencia la parte alta del canal, ahora en los 2,30 euros. Dicho esto, para poder decir que el título estaría dando señal de fortaleza, le exigiremos que al menos cierre por encima de la resistencia de los 2,39 euros. Mientras tanto no tendremos nada, simples rebotes dentro de una impecable fase correctiva. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Naturhouse desde noviembre de 2017

Hola Sr. Rodríguez, buenos días. Me gustaría que analizara un par de títulos que creo olvidados por la gran mayoría de los analistas: FCC y Tubacex. Actualmente no las tengo en cartera, pero estaba pensando entrar en ellas. ¿Qué le dicen los gráficos? Gracias por todo, saludos.

Estimado lector, buenas tardes. Así es, son títulos por los que apenas nos preguntas, sobre todo en el caso del primero. Dicho esto, FCC presenta un aspecto interesante, sobre todo porque es claramente alcista desde finales de 2015. El título, además, se está desplazando dentro de un impecable canal alcista. Lo que quiere decir que en la medida en que respete la base del canal no tendremos la más mínima señal de debilidad y, por lo tanto, la posibilidad de reestructurarse de nuevo al alza en busca de la parte superior del canal, ahora en los 15 euros, es un escenario que para nada se puede descartar. A día de hoy es un claro mantener en cartera/comprar en la base del canal.

Gráfico diario de FCC desde principios de 2015

En cuanto a Tubacex, este está encajado dentro de un impecable canal bajista desde mediados de 2017. Como soporte más inmediato tenemos la zona de los 2,40 euros y como resistencia los máximos anuales en los 3,125 euros. Luego, para tener figura de vuelta en este momento, el precio debería dejar atrás la resistencia de los 3,125 euros. Mientras tanto no tendremos nada de nada. Otra ventana de ‘trading’ por el lado largo lo encontraríamos en la base del canal bajista, por definición soporte, ahora en los 2,27 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Tubacex desde finales de 2013

Buenos días. Estoy pensando entrar en un ETF sobre el Ibex de cara a las próximos dos-tres años. ¿Cómo cree que puede evolucionar nuestro índice? Gracias y saludos. E.SD.

Apreciado inversor, buenas tardes. Pues si le soy sincero, no lo sé. Pero ni un servidor ni nadie, esto no lo olvide nunca. Los mercados son un organismo vivo que hay que analizar día a día, semana a semana. Donde lo realmente importante son las tendencias de fondo o primarias. El problema es que, si nos fijamos en el Ibex, este presenta a pesar de las subidas desde los mínimos de diciembre máximos y mínimos decrecientes desde abril de 2017. Y eso no es precisamente una tendencia alcista de fondo. Lo que no quiere decir que no lo pueda ser más adelante, pero ahora mismo no es alcista en términos de medio-largo plazo. Luego no tiene sentido invertir en un ETF alcista de aquí a dos-tres años. Otra cosa es que en los próximos meses el índice nos dibuje algún tipo de figura de vuelta o algo que nos invite a pensar que la fase correctiva ha tocado a su fin.

Gráfico semanal del Ibex desde septiembre de 2015

El problema es que el Ibex 35 no sigue del todo el mismo camino que otros índices de peso. Así por ejemplo Wall Street sigue siendo impecablemente alcista en términos de largo plazo, al igual que el Dax (a pesar de las caídas de los últimos meses). Si miramos al Euro Stoxx 50 este parece estar dando forma a un gran triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes), pero en el caso que nos ocupa el Ibex no es precisamente un índice alcista. El motivo, la debilidad de la banca, que como sabemos tiene un peso específico muy alto en nuestro selectivo. Y sin él es muy difícil llegar lejos. Gracias a usted, un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.