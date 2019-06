Consultorio de análisis técnico: Gamesa, Grifols, Euskaltel, Prosegur, Qualcomm y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Microsoft, Qualcomm, Grifols, Euskaltel, Renta Corporación, Prosegur, Dogi y Siemens Gamesa.

Buenos días, Sr. Rodríguez. Me gustaría conocer su opinión sobre Microsoft y Qualcomm. ¿Es más conveniente esperar y ver cómo evoluciona el SP500? ¿Qué niveles y soportes habría que vigilar en estos dos títulos? Gracias. Un saludo. L.M.

Estimada inversora, buenas tardes. Lo cierto es que no hay mucho que decir de Microsoft, título en máximos de todos los tiempos y por lo tanto en subida libre absoluta. Resistencias por lo tanto no tiene en el momento actual y como soporte el más importante en el corto plazo lo tenemos en los 120 dólares. Wall Street ha mejorado mucho su aspecto en las últimas semanas, sobre todo desde que el S&P 500 dejara atrás la resistencia de los 2.800 puntos. No se puede descartar, incluso, una vuelta a los máximos anuales e históricos.

Gráfico diario de Microsoft desde octubre

En cuanto a Qualcomm, lo que me gusta es la precisión con la que se ha frenado desde el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% de la última subida. De lo que se deduce que en la medida en que respete el soporte de los $65 no descarto que, si finalmente el mercado acompaña, termine buscando los máximos anuales, con sus paradas intermedias en los distintos huecos bajistas que nos ha ido dejando a lo largo de la última corrección. El primer gran hueco lo encontramos en los $77,75. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Qualcomm desde octubre

Buenos días, José María. ¿Qué opina de Grifols? A finales de mayo leí en vuestra página que George Soros entra en Grifols con un paquete de dos millones de acciones. Entiendo que esto es una buena noticia para la compañía en el largo plazo. ¿Qué le dicen los gráficos? Muchas gracias por esta sección que nunca me pierdo. Saludos desde Ciudad Real. JA. G.

Apreciado lector, buenas tardes. Grifols es un título, en mi opinión, interesante. Sobre todo por el hecho de que el precio presenta impecables máximos decrecientes y mínimos crecientes, es decir está triangulando. Da la sensación de que puede terminar rompiendo al alza, con las implicaciones alcistas que ello puede tener para el precio, pero no hay que adelantarse a los acontecimientos. Mejor esperar a ver si finalmente el precio rompe o no al alza. Título de lo más interesante, sin duda. Gracias a usted caballero, y saludos.

Gráfico semanal de Grifols desde 2016

Hola, buenos días. Quisiera que me respondiera el analista José María Rodríguez. Tengo acciones de Euskaltel a 7,10 euros y de Renta Corporación a tres euros. ¿Qué me recomienda que haga con ellas? No tengo ninguna prisa en vender, voy a largo plazo. Saludos cordiales. S.M.

Estimado inversor, buenas tardes. Euskaltel ha ido a buscar la base del canal alcista de corto plazo, por definición soporte. Y lo normal es que ahora trate de dirigirse a la parte alta de este: en los aproximadamente nueve euros. Si bien es cierto que existe una importante zona de resistencia en los máximos de mayo de 2017: en los 9,30 euros. Digamos que no hay motivo alguno en este momento para ponerse nervioso en el título. Es un claro mantener.

Gráfico semanal de Euskaltel desde mediados de 2015

Y en cuanto a Renta Corporación, tres cuartas partes de lo mismo. No se puede ser más alcistas (desde finales de 2014). Presenta un canal alcista de manual, y en la medida en que no lo perfore a la baja no hay nada por lo que preocuparse. Como zona de resistencia tenemos los máximos de 2018: los 4,55 euros y como soporte tenemos la base del canal, ahora en los 3,25 euros. Un saludo.

Gráfico semanal de Renta Corporación desde finales de 2014

Buenos días. Tengo en cartera dos valores que me tienen muy preocupado: Dogi y Prosegur. ¿Qué me puede comentar usted sobre ellos? Muchas gracias y saludos. R.OM.

Apreciado inversor, buenas tardes. Comenzando por Prosegur he de decirle que a pesar del último rebote (fase de reacción) es un título peligroso. Ha perforado a la baja el canal alcista por el que se ha estado desplazando al alza desde finales de 2010. Y no descarto que estemos ante el típico ‘pull back’ a la antigua zona de soporte, ahora resistencia, esto es la zona de los 4,30 euros. Por lo tanto, tendría mucho cuidado con este título, pues puede que solo estemos ante un rebote fruto de la sobreventa extrema y poco más.

Gráfico semanal de Prosegur desde 2010

En cuanto Nextil, la antigua Dogi, lo cierto es que el precio sigue desplazándose dentro de un impecable canal bajista. Construyendo por lo tanto máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube. De hecho, justo en este momento le tenemos en zona de nadie, a medio camino entre la base de canal (soporte) y la parte alta de este (resistencia). No es un título que un servidor tendría en cartera. No soy amigo de este tipo de títulos como seguro ya conocerá. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Nextil desde finales de 2015

Buenos días, José María. Soy asiduo lector de su sección de análisis técnico y en primer lugar me gustaría agradecerles el esfuerzo que realizan para que los pequeños inversores podamos ver con un poco más de claridad este complicado mundo. ¿Sería tan amable de analizarnos Siemens Gamesa? Un saludo. JA.A.

Estimado lector, buenas tardes. Pues sí, no es mundo nada fácil a pesar de lo que muchos creen o, mejor dicho, quieren dar a entender. Ahí está lo bonito, en que cada semana, cada día, es un mundo diferente. Por esto hay que estar muy cerca de él siempre, no se le puede abandonar y decir aquello de “como voy a largo plazo”. Dicho esto, nuestra proyección de caída para Siemens Gamesa, como consecuencia del ‘cabeza y hombros’ se ha cumplido, si bien es cierto que esperábamos algo más de caídas, hacia la base del canal alcista. Y lo cierto es que ahora no podemos descartar que trate de buscar la zona de los máximos anuales. Pero lo importante no es eso, lo importante es el canal alcista desde octubre es de libro. Los mínimos y máximos crecientes están ahí y así no se cae: solo se sube. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Siemens Gamesa desde septiembre

