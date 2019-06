Consultorio de análisis técnico: Arcelor, MásMóvil, BMW, Volkswagen, oro y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Neinor, BMW, ING, Biosearch, ArcelorMittal, Volkswagen, MásMóvil y el oro.

Sr. Rodríguez: sigo con interés sus comentarios sobre los valores de la Bolsa y quiero consultarle por una empresa que voy siguiendo desde hace tiempo. Se trata de Neinor que va oscilando tanto, que a pesar de mi interés me tiene un poco retraído por sus oscilaciones tan frecuentes, tanto subiendo como bajando. Espero sus comentarios, le agradezco siempre su servicio y le envío un cordial saludo desde Bilbao. M.VB.

Apreciado inversor, buenas tardes. Neinor Homes no es un título que a día de hoy me apasione, pues es bajista. Ahora bien, en el muy corto plazo parece que puede estar dando forma a una figura en ‘cabeza y hombros’ invertida, que en el caso se confirmarse le podría lanzar hacia niveles de precio cercanos a los 14 euros, por donde pasa la directriz bajista. Resumiendo, solo comenzaría a ponerse interesante si fuera capaz de dejar atrás la resistencia de los 11,50-11,70 euros. Los movimientos en este título suelen ser bastante violentos tanto al alza como a la baja por cuanto se trata de un título muy estrecho, poco líquido. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico diario de Neinor Homes desde octubre de 2017

Buenos días desde Pamplona. Quería preguntar a José María Rodríguez por BMW, compradas a 68 euros y a ING Groep a 10,10 euros. Gracias. Un saludo. J.M.

Estimado inversor, buenas tardes. BMW es un título complicado, como en general lo está siendo el sector de los automóviles/automoción. Rebotes aparte fruto de la sobreventa extrema en todos los plazos, el título es bajista. Basta para ello para observar la evolución del título desde principios de 2018. En el más corto plazo me cuesta creer que en el mejor de los casos el título pueda superar la importante resistencia que presenta en el hueco bajista de los 70 euros. Por ello, siento decirle que mucho tendría que subir este título para dejar de ser bajista (máximos y mínimos decrecientes).

Gráfico diario de BMW desde finales de 2017

ING, al igual que el sector bancario europeo, sigue mostrándose muy débil. Lo que no quita para que podamos asistir a importantes rebotes contra tendencia. Dicho esto, lo único a lo que agarrarse en este momento en la entidad financiera holandesa es a la posibilidad de que no se perforen los mínimos de diciembre (9,09) y por lo tanto las últimas caídas sirvan, al menos, para tratar de construir un nuevo mínimo creciente respecto de los mínimos del Brexit. Pero mucho cuidado con perforar los mínimos de diciembre, ya que entonces no presentaría soporte alguno hasta los mínimos del Brexit (8,30). Mientras tanto, lo cierto es que no podemos descartar rebotes dado que el último tramo correctivo ha llevado al título a dejarse más de un 20% en un mes. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de ING desde 2015

Buenas tardes, me gustaría preguntarle ¿cómo ve el momento a medio plazo de Biosearch? ¿Puede llegar a alcanzar el objetivo de 1,95 euros? Un saludo. A.PS.

Apreciado lector, buenas tardes. Lo único que le puedo decir de Biosearch es que es alcista en términos de medio-largo plazo. Y esto es así porque le tenemos encajado dentro de un canal alcista. Pero la amplitud de los movimientos es tan grande que aun cuando buscara la base del canal (y no digo que lo vaya a hacer) seguiría siendo alcista en términos de largo plazo. Ahora bien, este presenta un importante soporte que debería respetar sí o sí en la zona de los 0,94-0,95 euros. Perforarlo le llevaría a buscar la base del canal alcista. ¿Que si puede buscar los 1,95 euros? Digamos que, a día de hoy, parece más probable un movimiento en busca de soportes que de ataque a resistencias. De hecho, la resistencia más inmediata la tenemos en este momento en los 1,50 euros (último máximo decreciente). Un saludo.

Gráfico diario de Biosearch desde octubre de 2017

Buenos días, ArcelorMittal que ha estado cayendo en picado, ¿hasta dónde esperan que pueda caer y formar un suelo más o menos eficaz? Muchas gracias por sus respuestas desde Granada. Un saludo. S.H.

Estimado lector, buenas tardes. ArcelorMittal es siempre un título difícil, extremadamente volátil y que cuando se pone a caer lo hace como ninguno. Dicho esto, justo ahora parece estar tratando de construir un suelo de mercado, al menos en lo que de corto plazo. Lo que tenemos delante es un pequeño doble suelo y después de desplomarse un 40% en un mes, lo lógico, lo probable sería que asistiéramos a un rebote (fase de reacción) que de alguna manera drene/ajuste proporcionalmente las importantes caídas. Recuerde que hasta para seguir cayendo los precios necesitan de importantes rebotes contra tendencia. Y como posible objetivo de subida para el rebote tenemos la resistencia de los 16 euros (38,2%) y, sobre todo, los 17 euros, antes importante soporte (mínimos de diciembre). Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de ArcelorMittal desde finales de 2018

Hola José María. Tengo acciones de Volkswagen a 155,30 euros y la verdad que estoy aburrido de esperar y esperar. Y cuando recupero mi precio rápidamente se cae otra vez. ¿Me puede decirme cómo ve su aspecto y si las mantendría o las vendería? No tengo prisa por venderlas, siempre y cuando crea que se pueden recuperar e incluso que le pueda ganar algo. Muchas gracias. Saludos desde Cáceres. N.A.

Apreciado inversor, buenas tardes. De Volkswagen le digo tres cuartas partes de lo mismo que hemos dicho de BMW. Es el sector el que continúa débil, muy tocado. Recientemente perforaba la directriz alcista que unía cada uno de los mínimos crecientes desde octubre, activando así otra clara señal de debilidad. Digamos que lo único a lo que agarrarnos es al hecho de que el precio ha conseguido rebotar, al céntimo, desde el soporte horizontal que presenta en los mínimos de finales de marzo. Resumiendo, Volkswagen en un título sin tendencia desde septiembre. Pero al menos ha sido capaz de respetar el importante soporte de los 137,138 euros. De lo que se deduce que, en la medida en que lo respete vamos a darle una nueva oportunidad. La resistencia más importante en el momento actual la encontramos en el hueco bajista de los 160 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Volkswagen desde agosto

Hola Sr. Rodríguez, buenos días. Tengo acciones de MásMóvil a 20,10 euros. ¿Qué me puede decir de ellas? Y si no es mucho abusar me gustaría una estrategia sobre el oro para entrar con warrants. Muchas gracias por su sección. Un saludo. A.BS.

Estimado inversor, buenas tardes. MásMóvil continúa desplegando un amplio lateral desde que marcara máximos en marzo de 2018. Movimiento que poco a poco se está estrechando. Y poco más. Lo cierto es que para poder mirarle con otros ojos (para bien) qué menos que saltar por encima de la directriz bajista que une los últimos máximos decrecientes (con tres puntos de tangencia), ahora en los aprox. 21,80 euros.

Gráfico diario de MásMóvil desde octubre de 2017

El oro lo analizamos justo a comienzos de semana y decíamos que nos gustaba por cuanto teníamos figura de vuelta en doble suelo, con un primer objetivo en los máximos anuales ($1.346,61) y por encima, incluso, los máximos de 2018 en los $1.365. Dicho esto, el ‘metal precioso’ nos sigue gustando, pero abrir largos ahora se me antoja llegar un poco tarde al mercado. Ahora bien, sepa que la potencial superación de los máximos de 2018 sería otra clara señal de fortaleza en términos de medio plazo. Lo que está claro es que hay que estar largos (alcistas), pero no por ello voy a ir corriendo detrás del precio. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de la onza de oro desde marzo de 2018

