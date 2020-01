Recientemente, los títulos de Bankia han perforado la base (soporte) del canal lateral-alcista por el que se ha estado desplazando el precio desde septiembre.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA BAJISTA S1 1.54 R1 1.99 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde que comenzara el año los títulos de Bankia no han parado de perder posiciones prácticamente a diario, dejándose en este periodo algo más del 15%. Esto hace que la sobreventa sea muy alta, que presente lecturas extremas y ellos, en muchos casos, suele ser sinónimo de rebotes de muy corto plazo. Aunque no siempre es así. En cualquier caso, el daño ya está hecho por cuanto el precio ha perforado la base del canal lateral-alcista por el que ha estado desplazando el precio desde septiembre. Y esto deja la puerta abierta a la posibilidad de seguir cayendo hacia, al menos, el único soporte que presenta en este momento y que no es otro que los mínimos históricos que alcanzó en 2019 en los 1,54 euros. Por debajo se colocaría otra vez en caída libre. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante la encontramos en los 1,99 euros.