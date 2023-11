Almirall se resiste a abandonar la media de 200 sesiones.

Análisis Técnico CANDLE ENVOLVENTE BAJISTA ACOMPAÑADA DE VOLUMEN S1 8 S2 7,16 R1 9,035 R2 10,08 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El pasado 9 de noviembre vimos una señal muy bajista que condiciona su evolución técnica. Las subidas del viernes le permiten atacar la media de 200 sesiones. No obstante, toda recuperación pasa por la superación de la resistencia de los 9,035 euros, máximos de esta envolvente bajista. Hasta que no veamos un cierre por encima de estos precios no se confirmará una vuelta a la senda alcista. Si al final consigue superar estos precios es probable que se vuelva a plantear una vuelta a los máximos anuales situados en los 10,08 euros.

Por debajo el soporte a vigilar está en los 8 euros. Ojo con el abandono de estos precios ya que podríamos acabar viendo un ataque a los mínimos anuales que presenta en los 7,16 euros.