Horos AM sale de Applus tras la opa de Apollo y reduce su exposición en Alphabet

HOROS AM

Este 2023 se está caracterizando por una subida generalizada de los mercados de renta variable. En medio de este escenario, la gestora Horos Asset Management (Horos AM) ha realizado importantes movimientos en sus fondos durante el primer semestre del año. ¿De qué compañías ha salido y en cuáles ha aumentado su exposición?

En su carta trimestral a los inversores, Javier Ruiz, director de inversiones de Horos AM, ha destacado que los ascensos durante el presente ejercicio están siendo más acusados en el índice tecnológico Nasdaq-100, con una rentabilidad que ronda el 45% y, lo que es "más preocupante", acompañada por una expansión en su valoración muy importante.

"Creemos que esta expansión está siendo causada, en gran medida, por las expectativas que la comunidad inversora ha puesto en el despliegue futuro de la inteligencia artificial", ha explicado Ruiz, y "más en particular, el lanzamiento de un chatbot que promete revolucionar el mundo".

En este sentido, hace referencia al lanzamiento de ChatGPT por la empresa OpenAI, que ha desatado un sinfín de reacciones en las empresas tecnológicas del mundo entero.

Sin embargo, para Ruiz, si hay una gran compañía tecnológica que podría sentirse inquietada por la aparición de ChatGPT es, sin duda, el holding tecnológico Alphabet, cuya mayor fuente de beneficios proviene de los ingresos de publicidad generados por su buscador de internet Google.

"En especial, cuando en enero de este año, el gigante de software Microsoft (no olvidemos que cuenta con una capitalización bursátil muy superior a la de Alphabet) confirmó que iba a invertir varios miles de millones de dólares en OpenAI y a implementar esta herramienta en toda su gama de productos", ha agregado Ruiz.

Amazon, Meta Platforms o Apple no tardaron mucho en anunciar la adopción de herramientas similares de inteligencia artificial generativa en sus productos y servicios. Otras compañías como Tesla o Twitter, controladas por Elon Musk, han seguido su estela, comunicando su intención de realizar algún tipo de colaboración similar a la de Microsoft con ChatGPT.

Esta "fiebre" por la IA está detrás del mejor inicio bursátil del índice tecnológico Nasdaq desde la burbuja de las puntocom gracias al impulso de los llamados "siete magníficos": Alphabet (+40% en el año), Microsoft (+50%), Amazon (+55%), Apple (+55%), Meta Platforms (+150%), Tesla (+170%) y Nvidia (+250%).

En medio de esta recuperación que ha vivido el sector tecnológico en 2023, y, aunque Alphabet ha sido de las menos beneficiadas por las narrativas actuales de inteligencia artificial, eficiencia y expectativas de tipos de interés, sí que ha presentado un gran comportamiento bursátil.

"Fieles a nuestra disciplina, hemos ido reduciendo nuestra exposición a esta excelente compañía, ante su menor potencial de revalorización", ha señalado Ruiz.

Dentro del fondo Horos Value Internacional, también salen de la cartera Applus Services y Vertu Motors. "En el caso de Applus, nuestra desinversión se produce solo un trimestre después de haberla incorporado a la cartera de Horos Value Internacional. Applus ha presentado una excelente evolución bursátil en el periodo, fruto de la filtración a la prensa (con posterior confirmación por parte de la compañía) del interés comprador de varias entidades de private equity. Este interés se terminaría materializando con la opa lanzada por el grupo Apollo", ha detallado la gestora.

Por su parte, la excelente marcha del negocio de concesionarios de automóviles británicos de Vertu Motors, ha llevado a su cotización en volandas hasta los máximos bursátiles que alcanzó el pasado año. "Su menor margen de seguridad frente a otras alternativas presentes en cartera, como su comparable Pendragon, nos ha animado a desinvertir en la compañía", han dicho.

A su vez, han invertido en la compañía financiera italiana Azimut Holding y reinvertido, solo un trimestre después de su salida, en la compañía de servicios de datos para la industria del petróleo y del gas TGS.

"Pensamos que TGS y el sector de servicios sísmicos está viviendo el inicio de un ciclo de importantes inversiones, que terminarán materializándose en mayores flujos de caja generados por esta compañía. Por este motivo, aprovechando su mayor atractivo tras la caída de su cotización, hemos procedido a reiniciar (¡por sexta vez en nuestra carrera profesional!) una posición en esta entidad excelentemente gestionada", han aseverado en la entidad.

Por su parte, en Horos Value Iberia han desinvertido la totalidad de su posición en Applus Services, por la opa ya comentada, y no han incorporado ninguna inversión nueva a la cartera.

En cuanto a la rentabilidad de los fondos de Horos AM, han presentado también un positivo comportamiento, con subidas del 8,5% en el caso de Horos Value Internacional (frente al 11,5% de su índice comparable) y del 8,9% para Horos Value Iberia (frente al 15,8% de su índice de referencia) en los primeros seis meses del año.