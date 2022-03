Las tres acciones del Ibex 35 que ganan más del 15% pese a la guerra en Ucrania

Hay valor en el Ibex 35 pese a la guerra en Ucrania. Sobre todo en el sector financiero. Porque los inversores que han apostado por CaixaBank, Sabadell y Bankinter acumulan una rentabilidad superior al 15% desde comienzos de año.

El valor más alcista del año dentro del selectivo español es CaixaBank, ya que ha subido cerca del 30% en 2022. Sin duda, los inversores han apostado por el banco ante la previsión de un cambio de sesgo en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), debido a la alta inflación.

Los inversores están descontando ya que el organismo presidido por Christine Lagarde tendrá que subir los tipos de interés a finales de año, y esto sin duda beneficiará a entidades como Caixabank, cuya cuenta de resultados es muy sensible a la evolución de indicadores como el Euribor.

En este sentido, hay que destacar que la principal referencia para los préstamos hipotecarios en España ha subido desde tasas negativas del -0,335% en febrero hasta el actual -0,203%; y que comenzó el año en niveles del -0,502%. Así, CaixaBank ha descontado este escenario más favorable para los tipos de interés, y se ha convertido en el valor estrella dentro del Ibex 35.

BANKINTER Y SABADELL, A LA ZAGA

De un modo similar, Banco Sabadell acumula una revalorización del 23% en lo que va de año. La entidad capitaneada por César González Bueno ya se está beneficiando de la subida de tipos de interés en Reino Unido, ya que el Banco de Inglaterra, al igual que la Reserva Federal en EEUU, ha comenzado a elevar el precio del dinero para contener la inflación.

Del mismo modo, Sabadell se beneficiará en España del repunte del Euribor, pese a que este todavía cotiza en tasas negativas. En cualquier caso, mejorará su cuenta de resultados y su rentabilidad, algo que no ha pasado desapercibido para el mercado.

En este escenario, Bankinter acumula una revalorización anual del 15%. Su exposición al negocio hipotecario en España también es relevante, y los inversores han tomado posiciones en el valor ante las mejores perspectivas para su cuenta de resultados.

No obstante, no es oro todo lo que reluce. Sobre todo porque si la inflación sigue disparada y el BCE tiene que endurecer su política monetaria, el crecimiento económico español terminará siendo lastrado por un menor consumo de los hogares. Y aunque los expertos todavía no anticipan una recesión en la zona euro por la guerra en Ucrania, la incertidumbre sobre el conflicto bélico es máxima, lo cual no es bueno para la confianza empresarial ni para el sector bancario.

Nuria Álvarez, analista de Renta 4 especializada en el sector financiero, considera que "es pronto para descontar con tanta alegría el final de la guerra" y una posible subida de tipos por parte del BCE. En su opinión, todavía hay demasiadas dudas sobre "el impacto en el crecimiento económico derivado de la guerra y del entorno de precios energéticos" que, en su opinión, "podría cuestionar las guías de coste de riesgo del año", con el peligro de que se vean modificadas en el segundo trimestre.

Para Álvarez, el ejercicio 2022 seguirá siendo un año "difícil para el margen de intereses", porque el volumen de crédito no recogerá el efecto de los fondos Next Generation (retrasado a finales 2022 y 2023). Además, hay dudas sobre la evolución del consumo, por la menor renta disponible ante el incremento generalizado de precios. Esto, no obstante, será compensado por un crecimiento de las comisiones netas, el control de costes (a pesar de la elevada inflación) y las provisiones.

Entre los bancos españoles, considera que Sabadell es el más atractivo actualmente, debido a que cotiza "con múltiplos atractivos". Además, cuenta con una buena "visiblidad" en el cumplimiento de su Plan Estratégico, apoyada por su exposición a Reino Unido donde la subida de tipos ya es un hecho, y que se está produciendo a un ritmo por encima de lo estimado en el Plan.