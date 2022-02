"Los shocks geopolíticos no suelen dar lugar a mercados bajistas"

Los expertos siguen intentando analizar cuáles serán las consecuencias para los mercados de la invasión rusa de Ucrania. "Lo más relevante para los mercados es ver hasta dónde llegan las sanciones que impone Occidente a Rusia: por el momento, y aunque ayer se anunciaron nuevas sanciones de corte socioeconómico, no afectan a los dos temas más comprometidos, sector energético y sistema internacional de pagos SWIFT", afirman los estrategas de Renta 4.

En su opinión, "la repercusión de las sanciones anunciadas hasta el momento no debería ser demasiado problemática para Rusia, con deuda externa en mínimos (25% del PIB), elevado nivel de reservas (la deuda externa a corto plazo es menos del 10% de las reservas actuales en dólares), deuda pública muy baja (20% del PIB), y un comercio que en los últimos años ha girado hacia China".

"Sin embargo", añaden, "la evolución de las tensiones Rusia-Occidente será las que determine el grado de impacto en el ciclo económico global (a la baja) y en los niveles de inflación (al alza). Y, por derivada, la reacción de los bancos centrales, especialmente del BCE, en lo que respecta al ritmo de normalización de sus políticas monetarias, que se podría retrasar ante el incremento de incertidumbre".

En este sentido, recueran que ayer Holzman, uno de los 'halcones' del BCE, hasta ahora dispuesto a subir tipos antes de fin de año, se mostraba bastante más cauto ante el incierto impacto del conflicto bélico en el crecimiento europeo. Eso sí, sin perder de vista la intensificación de presiones inflacionistas en el más corto plazo (energía, alimentos), que complica la actuación de los bancos centrales.

"En este contexto", concluyen, "es previsible que persista una elevada volatilidad en los mercados que, no obstante, podría ofrecer interesantes oportunidades de compra de ser el alcance del conflicto limitado en términos de crecimiento e inflación. El Eurostoxx 50 ha llegado a acumular una caída cercana ya al 15%, similar a otros momentos de importante tensión geopolítica, y cotiza a unas valoraciones atractivas (ya por debajo de su media histórica), siempre y cuando se mantenga el buen tono del ciclo económico y con él de los resultados empresariales. Los shocks geopolíticos no suelen dar lugar a mercados bajistas siempre y cuando no deriven en una recesión".

Por su parte, los analistas de Link Securities comentan que "será clave para el comportamiento de la renta variable occidental lo que 'digan y hagan' los bancos centrales a partir de ahora". En este sentido, comentan que "se habla mucho en el mercado sobre la posibilidad de que estas instituciones opten por levantar el 'pie del acelerador' en lo que hace referencia a la retirada de estímulos monetarias, posibilidad que no descartamos pero que provocaría cambios importantes en el escenario macro a corto/medio plazo y, por tanto, que forzaría a los inversores a realizar un sensible ajuste sectorial en sus carteras".

"No obstante", indican que "la mayor barrera a la que se enfrentan los bancos centrales para poder proceder de este modo es la inflación, variable que es una de las principales claves del conflicto ucraniano si finalmente el sector energético se ve afectado por el mismo. Si bien dudamos que los países occidentales opten por sancionar las exportaciones rusas de gas y petróleo, no tenemos tan claro que Putin no decida utilizar su actual posición de fuerza como 'arma', al ser uno de los principales proveedores de la Unión Europea (UE) de ambos productos".