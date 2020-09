¿Qué libros de bolsa nos recomendaron los gestores en agosto?

Una de las preguntas que le hacemos a los gestores en nuestras entrevistas es: ¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas? Pasado el primer mes, os traemos una recopilación de los libros que nos han recomendado los gestores.

Libro: Un paso por delante de Wall Street

Autor: Peter Lynch

Sinopsis: En este clásico de las finanzas, con más de un millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, el mítico inversor Peter Lynch describe su método para alcanzar el éxito financiero.

Gestor que lo recomienda: Lola Solana y Miguel Jiménez

Gestora: Santander AM y Renta 4

Libro: El hombre que cambió su casa por un tulipán

Autor: Fernando Trías de Bes

Sinopsis: ¿Qué curiosa lógica pudo llevar a que un holandés antes sensato viese como un buen negocio cambiar su casa por un tulipán? ¿Qué paralelismos existen entre nuestra crisis inmobiliaria, la burbuja de los Mares del Sur y la del Japón de los noventa? ¿Qué extraño síndrome ha llevado a tantos a tomar los ladrillos por lingotes de oro o a invertir todos sus ahorros en acciones de una compañía punto.com en pérdidas de la que sólo saben el nombre? En definitiva, ¿por qué hasta el más prudente puede transformarse en un necio que, como decía Antonio Machado, confunde valor y precio?

Gestor que lo recomienda: Pablo Cano

Gestora:Nao

Libro: El inversor Dhandho

Autor: Mohnish Pabrai

Sinopsis: ¿Alguna vez ha oído decir que para conseguir elevadas tasas de rentabilidad es necesario asumir grandes riesgos? Si eres un inversor, seguramente sí. Este libro, sin embargo, cuenta exactamente lo contrario: cómo maximizar los beneficios minimizando el riesgo.

Gestor que lo recomienda: Juan Huerta de Soto

Gestora: Cobas

Libro: Quality Investing: Owning the Best Companies for the Long Term

Autor: Lawrence A. Cunningham

Sinopsis: Quality Investing: Owning the Best Companies for the Long Term es un nuevo libro escrito por Lawrence Cunningham, Torkell T.Eide y Patrick Hargreaves, que describe la filosofía de inversión del fondo de cobertura AKO Capital, con sede en Londres, y las lecciones de sus administradores de cartera.

Gestor que lo recomienda: Javier Galán

Gestora: Renta 4

Libro: El pequeño libro que genera riqueza

Autor: Pat Dorsey

Sinopsis: Para ganar dinero en un contexto como el actual, en el que los mercados son tan dinámicos, hay que invertir en empresas que puedan soportar bien la presión constante de la competencia. Pero ¿cómo identificar aquellas empresas que no solo están bien hoy, sino que lo estarán también dentro de unos años?

Gestor que lo recomienda: Jordi Martret

Gestora: Norz Patrimonia

Libro: Leones contra gacelas

Autor: Jose Luis Cárpatos

Sinopsis: Tras el éxito alcanzado en las ediciones anteriores de Leones contra gacelas. Manual completo del especulador; José Luis Cárpatos vuelve a sorprendernos con una nueva edición donde introduce muchas novedades, actualiza conceptos y, como nos tiene acostumbrados, entretiene a la vez que enseña. ...

Gestor que lo recomienda: Jordi Martret

Gestora: Norz Patrimonia

Libro: Lo más importante para invertir con sentido común

Autor: Howard Marks

Sinopsis: Lo más importante explica las claves del éxito en las inversiones y los peligros que pueden destruir el capital o arruinar una carrera. Marks detalla una estrategia de inversiones que reconoce la complejidad del proceso y los peligros del mundo financiero. ...

Gestor que lo recomienda: Félix López

Gestora: Atl Capital