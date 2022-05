¿Qué espera el mercado de la Reserva Federal y cómo afectará a las bolsas? En lo que respecta a las medidas concretas que se anunciarán tras el cónclave monetario, hay dos que ya descuentan abiertamente todos los expertos.

1. La Fed subirá el precio del dinero en 50 puntos básicos, hasta el 0,75%-1%. Será la primera subida de este calibre desde mayo de 2000, en pleno estallido de la 'Burbuja puntocom'.

2. La Fed anunciará los planes para reducir su balance a partir de mayo o junio de manera progresiva, un proceso conocido como endurecimiento monetario (QT, por sus siglas en inglés).

Los expertos de Oxford Economics afirman que "con la persistencia de una inflación elevada y un mercado laboral extraordinariamente ajustado, la Fed quiere llevar su política monetaria a una postura neutral lo más rápido posible, sin desencadenar una fuerte recesión en la economía".

En su opinión, la Fed subirá los intereses justo por encima del 2% a final de año, la tasa que ellos mismos consideran neutral para la economía, porque ni estimula ni contrae el crecimiento económico. Su previsión es que la inflación PCE descienda a final de año hasta el 4%, el doble que el objetivo marcado por la Fed.

"La combinación de una actividad interna aún fuerte, ganancias salariales y cadenas de suministro interrumpidas señala un riesgo alcista para las perspectivas de inflación y, en consecuencia, para la trayectoria de los tipos", argumentan.

Sobre la reducción del balance, anticipan que comenzará en mayo a un ritmo de 15.000 millones de dólares mensuales, aumentará en junio hasta 30.000 millones y se duplicará en julio hasta 60.000 millones, para continuar así durante los meses siguientes.

ATENTOS AL TONO DE JEROME POWELL

Cristina Gavín, responsable de Renta Fija y gestora de Fondos de Inversión de Ibercaja Gestión, afirma que el interés del mercado no se centrará en la subida de 50 puntos básicos, porque ya ha sido descontada, "sino sobre todo en el mensaje que pueda transmitir el presidente de la Fed (Jerome Powell) en la rueda de prensa posterior, donde debería además confirmar el inicio de la progresiva reducción de su balance".

En este sentido, señala que el mercado ya ha descontado otras dos subidas de 50 puntos básicos en junio y julio. "La interpretación que haga Powell de los diferentes datos publicados de crecimiento, empleo y sobre todo de inflación en relación a su persistencia y expectativas van a ser claves para determinar el nivel de llegada para final de año, el cual podría alcanzar el rango 2.50%-2.75%, con tres subidas adicionales de 25 puntos básicos en las tres últimas reuniones de este 2022, y que situaría el tipo de intervención en EEUU por encima del nivel de neutralidad", argumenta esta experta.

RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO

Franck Dixmier, director de inversiones global de renta fija de Allianz Global Investors, afirma que "ante una inflación que sigue sorprendiendo al alza, la Fed debe recuperar el tiempo perdido y actuar con rapidez y contundencia". Para muchos analistas, la Fed va muy por detrás de la curva de tipos y ha perdido la confianza del mercado en su lucha contra la inflación.

"Sin embargo", añade Dixmier, "el alto grado de incertidumbre sobre las futuras oscilaciones de la inflación, vinculadas en particular al aumento de los precios de las materias primas y de la energía, dificulta el ejercicio de previsión y es probable que mantenga una alta volatilidad en los tipos de interés".

DUDAS SOBRE EL ENDURECIMIENTO MONETARIO

Vincent Chaigneau, jefe de Análisis, Generali Investments, comenta que "es la primera vez desde los años 70 que la Fed y otros bancos centrales deben endurecer su política para bajar la inflación, en lugar de simplemente mantenerla bajo control".

En su opinión, hay dudas de que la Fed pueda endurecer su política "sin amenazar la estabilidad financiera y provocar un aterrizaje brusco. El aumento de los rendimientos de los bonos ya está influyendo en las condiciones de financiación (incluidos los tipos hipotecarios), los diferenciales de alto rendimiento están expuestos a la desaceleración cíclica y la renta variable estadounidense a un retroceso de los elevados múltiplos actuales, por lo que el coste del capital va a aumentar. Sospechamos que, a medida que los datos económicos empiecen a ser decepcionantes, la postura de la Fed se volverá ligeramente menos agresiva".

POWELL NO DESCARTARÁ UNA SUBIDA DE TIPOS MAYOR

David Page, director de análisis en AXA IM, prevé "que el tipo de interés de los fondos federales aumente hasta el 2,5% a finales de año, por debajo de las expectativas actuales del mercado del 2,75%". En su opinión, si la economía se desacelera conforme avance 2022 y provoca debilidad en el mercado laboral, "ese sería el resultado exacto que la Fed está tratando de lograr. En ese caso, podría no tener que endurecer su política de forma tan agresiva para controlar las perspectivas de inflación a medio plazo".

François Rimeu, estratega senior de La Française AM, cree que "Powell no descartará una subida de tipos mayor (es decir, un aumento de 75 puntos básicos) si fuese necesario, aunque no es algo que esté ahora sobre la mesa. Recalcará que el ritmo de endurecimiento de la política monetaria dependerá de los datos".

Además, "Powell, reafirmará la necesidad de actuar rápidamente para llevar el tipo de interés de los fondos federales a un nivel más neutral (2,25-2,50%); el límite dependerá de las perspectivas de la inflación".

Sobre el endurecimiento monetario, recuerda que "según las actas de la reunión del FOMC de marzo, el proceso implicará un límite máximo mensual de 95.000 millones de dólares (60.000 millones para los bonos del Tesoro y 35.000 millones para los valores respaldados por hipotecas), con límites progresivos durante un periodo de tres meses o ligeramente más largo si las condiciones del mercado lo justifican".

Por último, espera que la Fed "mantenga su tono hawkish porque los riesgos continúan (la estricta postura de China en cuando al Covid y la guerra en Ucrania).

UN DIFÍCIL CAMINO POR RECORRER

Por su parte, Allison Boxer, economista de PIMCO para EEUU, señala que "todas las miradas estarán puestas en la orientación del comunicado y de la conferencia de prensa en busca de cualquier indicio sobre la velocidad de avance. Con la medida de inflación preferida por la Fed por encima del 5% en el primer trimestre y una notable ausencia de menciones a los riesgos a la baja en sus últimos discursos, esperamos que mantenga el rumbo hacia otra subida de 50 puntos básicos en junio".

"Sin embargo", concluye Boxer, "la contracción del PIB real en el primer trimestre nos ha recordado el difícil camino de la reapertura y el reequilibrio de la economía. Después de revertir rápidamente los recortes de tipos de la época de la pandemia y de poner en marcha la reducción del balance, en última instancia seguimos esperando un ritmo más lento de endurecimiento de la política a medida que el crecimiento mundial se ralentiza y 'pasan cosas' por el camino".