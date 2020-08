Julián Pascual (Buy & Hold): "En nuestro fondo de Renta Fija tenemos bastante banca"

Julián Pascual, presidente de la gestora independiente 'Buy & Hold', charla con FundNews sobre los últimos acontecimientos del mercado y sobre el posicionamiento actual de sus carteras de Renta Variable, Renta Fija y Flexible, que en total gestionan cerca de 200 millones de euros.

Pregunta: ¿Qué dinéro gestiona 'Buy & Hold' y cómo está distribuido?

Respuesta: Ahora mismo gestionamos unos 100 millones en Renta Variable, 50 millones en el Fondo Flexible y unos 40 millones en Renta Fija.

¿2020 está siendo un año complicado para vosotros, cómo lo afrontáis?

Todo gira en torno al Covid. Ahora mismo, los mercados están pendientes de los avances médicos sobre el virus. Partimos de la base de que esto se resolverá en algún momento y nos centramos en empresas de calidad, porque la epidemia pasará.

¿Cuál ha sido el mayor factor negativo para sus carteras?

Nuestras posiciones en turismo nos han perjudicado bastante. Por ejemplo, Amadeus, Booking ... son empresas con grandes ventajas competitivas y las hemos mantenido. Pero hemos vendido aerolíneas porque el mundo ha cambiado con la pandemia, aunque todavía mantenemos una posición en WizzAir.

¿Qué valores consideráis atractivos actualmente?

No nos gusta rotar mucho la cartera porque la rotación de valores es muy perjudicial, sobre todo en renta variable. Buscamos acciones con ventajas competitivas como las FANG (Facebook, Apple, Netflix, Google) americanas. Y tenemos empresas de software, como SAP, Microsoft y Sage.

¿Y en el fondo de Renta Fija?

Tenemos bastantes bancos. Su negocio está bajo presión, pero son estratégicos y sólidos. No tiene nada que ver con la Renta Variable, porque no buscamos empresas perfectas, sino aquellas que están en un momento complicado, porque sus bonos pagan más. La banca española está mal, pero no va a quebrar. Y lo mismo Petrobras en Brasil, por ejemplo.

¿Qué rentabilidad llevan sus fondos en lo que va de año?

Hasta el momento, nuestros fondos han registrado una rentabilidad negativa del -7%-8% en el año. No estamos para nada satisfechos, pero aspiramos a mejorar los resultados hasta final de año. Ese es nuestro principal objetivo actualmente.