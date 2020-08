Jordi Martret (Norz Patrimonia): "Fuera del Ibex hay grandes empresas que no sigue nadie"

El serial de entrevistas que Bolsamanía está llevando a cabo con los principales gestores españoles de fondos nos lleva hasta Jordi Martret, Director del Área de Inversiones de Norz Patrimonia EAF. Se trata de un cuestionario fijo al que han contestado profesionales tanto de bancos como de boutiques independientes, con preguntas acerca de sus carteras, su visión sobre el sector y los activos financieros y otras de índole personal.

Pregunta: ¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Respuesta: Deja que te recomiende dos, uno foráneo y otro local. “El pequeño libro que genera riqueza” de Pat Dorsey; y “Leones contra Gacelas” de José Luis Cárpatos.

¿El blog que más sigues en tu día a día laboral?

Sigo dos principalmente, el del Profesor Edward Yardeni www.yardeni.com y en España www.serenitymarkets.com de José Luis Cárpatos.

¿Eres alcista o bajista de aquí a fin de año?

Será clave la evolución del COVID 19, tengo el convencimiento que la enfermedad se irá controlando, aunque no sea lo rápido que hubiéramos deseado. A nivel global soy moderadamente alcista, aunque la dispersión de rentabilidades que se están viendo va a continuar en los próximos doce meses. Algunos sectores pueden verse profundamente impactados por la enfermedad y nuevos hábitos de comportamiento que creo permanecerán en el tiempo, lo que favorecerá unos y perjudicará a otros.

¿Tu valor más antiguo en el fondo?

En los fondos que asesoramos Microsoft y Moodys, de hecho, estas dos acciones las he mantenido en diferentes fondos asesorados o gestionado en los últimos veinte años.

¿Tu valor favorito en la actualidad?

Es difícil quedarme solo con una, pero destacaría Microsoft, Roche, Novo Nordisk y Moodys.

¿Un competidor al que admiras?

Mr. Terry Smith, gestor de Fundsmith, claro ejemplo de sencillez y búsqueda de buenas compañías.

¿Un lugar donde te relajes y saques tus mejores ideas para el fondo?

Roda de Bará (Tarragona), sobretodo sentarme en su playa en invierno.

Como inversión personal: ¿un ETF o un 'hedge fund'?

Ninguno de los dos, prefiero fondos de renta variable global con claras metodologías de gestión. Hay mucha gente que consistentemente han sido capaces de batir los índices.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Global, Calidad y Cash Flows.

¿Es el Covid-19 peor crisis que la de 2008?

De momento no, se está consiguiendo aislar el sistema financiero con todas las intervenciones de los Bancos Centrales y de los Gobiernos y esa es la gran diferencia con el 2008. Deberá de verse cuanto tarda la economía global de volver a una cierta normalidad. Hablo a nivel global, país a país el análisis puede cambiar sustancialmente.

El gran mercado del futuro será…

Lo seguirá siendo el mercado EEUU, aunque China y Asia todavía tienen muy poco peso en las carteras si lo comparamos con su contribución al crecimiento del PIB global.

La inversión sostenible: ¿marketing, moda o realidad imparable?

Es una evolución imparable, hace diez años nadie se preocupaba de la inversión responsable, hoy ya hay clientes que no quieren tener según que sectores en sus carteras.

¿Sobrevivirán las sicav españolas?

Deberían de sobrevivir, aunque se han usado como arma arrojadiza entre políticos. Hay muchos puestos de trabajo en España que pueden depender de ellas, si no mucho patrimonio se irá a Luxemburgo, una pena.

¿Una megatendencia de futuro a la que subirse y no bajarse nunca?

Difícil quedarse con solo una, en las circunstancias actuales el 'stay at home shares' se está convirtiendo en una megatendencia.

¿Un deportista por el que madrugues o trasnoches?

Marc Márquez.

La serie Billions: ¿mito o realidad?

La verdad es que no la sigo, no la tengo en mi plataforma. En general no me acaban de gustar estas series y películas, ya que proyectan una imagen del sector muy fantasiosa y de dinero fácil.

¿Volverá a moverse alguna vez el Ibex 35 entre los 15.000-16.000 puntos?

A corto plazo imposible, el problema es la estructura del índice. En España fuera del Ibex hay grandes empresas que no sigue nadie, una pena.

¿Tu mayor fiasco como inversor?

No haber creído que Apple podría seguir de manera exitosa después de la salida y posterior muerte de Steve Jobs.

¿Qué es mejor, ponerse corto de un valor o desecharlo para elegir uno bueno?

Siempre es preferible buscar algo mejor, los cortos solo los uso para hacer coberturas.

¿Están bien pagados los gestores de fondos en España?

No, en España hasta hace poco en las gestoras de los bancos ponían juniors a gestionar muchos fondos, sin embargo, en Francia un gestor era alguien que llegaba a esa posición después de un cierto bagaje profesional. Afortunadamente creo que esto está cambiando y hay mucha calidad en muchos gestores.