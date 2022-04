Ibex 35: ¿seguirá subiendo o ya hemos visto los máximos del año?

El Ibex 35 ha registrado una increíble volatilidad durante el mes de marzo. El pasado día 7, el selectivo español llegó a desplomarse hasta 7.287 puntos, debido a la capitulación de los inversores por el temor a la guerra en Ucrania. Sin embargo, durante las siguiente semanas se recuperó hasta marcar un máximo mensual en 8.621 enteros el pasado día 29.

"El rebote desde los mínimos de principios de mes ha sido del 18%, lo que no está nada mal. Y ahí se nos ha parado el mercado. Algo que por otro lado es normal, lógico. El rebote no ha sido pequeño y ha cogido, como siempre, con el pie cambiado a muchos de los inversores", argumenta José María Rodríguez, analista de 'Bolsamanía'.

Para este experto, la principal resistencia a vigilar, si queremos ver una recuperación técnica del Ibex a medio y largo plazo, se encuentra en los 8.800 puntos, por donde pasa la recta resistencia que une los máximos de noviembre y de febrero.

"Además", comenta Rodríguez, "este nivel se corresponde con el hueco bajista de la sesión del 14 de febrero. Es decir, en los 8.800 puntos, llegado el momento, se librará la madre de toda las batallas. O dicho con otras palabras, aunque rebotara hasta los 8.800 puntos todo seguiría exactamente igual".

Por el lado de los soportes, no sería extraño a corto plazo que el selectivo rellenara el hueco alcista de los 8.236 puntos, primer soporte de corto plazo que no debería perder si queremos ver cotas más altas en las próximas semanas y meses. En cualquier caso, es probable que los mercados coticen en un rango lateral en los próximos meses, a la vista del 'muro de preocupaciones' que enfrentan los inversores.

POTENCIAL LIMITADO POR FUNDAMENTALES

Y es que el análisis fundamental del mercado, que tan buenas perspectivas ofrecía a principios de año, con el final de la pandemia de Covid-19 en el horizonte, se ha nublado de manera notable debido a la invasión rusa de Ucrania. "El previsible deterioro de los fundamentales deja al Ibex 35 con un potencial limitado", afirman los estrategas de Bankinter.

Estos expertos han revisado a la baja su previsión de crecimiento para el PIB español en 2022 hasta el 4,4% desde el 5,8% "ante el impacto preliminar de la invasión a Ucrania por parte de Rusia". Según su valoración, "el impacto en España es indirecto, pero relevante, a través del aumento de precios de las materias primas (especialmente el petróleo, gas), así como nuevos cuellos de botella en las cadenas globales de suministro. Este nuevo shock supone que la recuperación de los niveles prepandemia se retrasa a mediados de 2023".

Por ello, han recortado un 10% su previsión de beneficios (BPAs) para las empresas del Ibex 35, y ahora esperan un crecimiento del 7%. Además, han aumentado hasta el 1,7% desde el 0,8% su estimación de rentabilidad para el bono español a 10 años. "En consecuencia, nuestro escenario central establece un precio objetivo de 8.776 puntos (anterior 9.664, -9,2%) para diciembre de 2022", argumentan, lo que implica un ratio de precio/beneficio PER de 14,57 veces.

Por su parte, los expertos de Bank of America también consideran que las bolsas europeas no tienen más recorrido alcista desde los máximos alcanzados a finales de marzo. "El segundo trimestre no será como en 2020", afirman, porque "en los próximos meses aumentarán los riesgos de recesión y los rendimientos del Tesoro y el dólar estadounidense alcanzarán su punto máximo".

En su opinión, nos encontramos en un mercado bajista y "las carteras deben posicionarse para la estanflación y la devaluación del dólar". En el caso de las acciones europeas, sus macroproyecciones de desaceleración del crecimiento y de leves alzas para los rendimientos reales de los bonos "implican un 10% de caída renovada para el Stoxx 600, a 410 puntos, por lo que seguimos negativos sobre las acciones europeas".

Por tanto, la conclusión es que, mientras el Ibex no supere niveles de 8.800 puntos con claridad, algo que desde el punto de vista fundamental es bastante improbable en 2022 dada la situación actual, no podremos esperar un nuevo tramo alcista para el selectivo español.