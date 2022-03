¿Es un buen momento para comprar bancos españoles?

¿Qué podemos esperar de los bancos españoles en el contexto actual de incertidumbre? Es la pregunta que se hace Nuria Álvarez, analista de Renta 4 especializada en el sector financiero. Después de un inicio de año estelar, la cotización de los bancos se vio muy penalizada cuando Rusia invadió Ucrania, aunque se ha recuperado en las dos últimas semanas.

ES PRONTO PARA DESCONTAR EL FINAL DE LA GUERRA

Sin embargo, esta experta señala que "es pronto para descontar con tanta alegría el final de la guerra" y una posible subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), que podría beneficiar el margen de intereses de la banca española, muy expuesta a la evolución de los tipos de interés.

En su opinión, todavía hay demasiadas dudas sobre "el impacto en el crecimiento económico derivado de la guerra y del entorno de precios energéticos" que, en su opinión, "podría cuestionar las guías de coste de riesgo del año", con riesgo de que se vean modificadas en el segundo trimestre.

Para Álvarez, el ejercicio 2022 seguirá siendo un año "difícil para el margen de intereses", porque el volumen de crédito no recogerá el efecto de los fondos Next Generation (retrasado a finales 2022 y 2023). Además, hay dudas sobre la evolución del consumo, por la menor renta disponible ante el incremento generalizado de precios. Esto, no obstante, será compensado por un crecimiento de las comisiones netas, el control de costes (a pesar de la elevada inflación) y las provisiones.

Sobre una posible subida de tipos por parte del BCE a final de año, considera que será "positiva", pero añade que "el reflejo de esa normalización de la política monetaria en las cuentas de resultados será gradual (todo dependerá del ritmo de subida)". Así, pueden pasar "hasta dos años para ver el 100% del impacto".

¿QUÉ BANCOS SON LOS MÁS ATRACTIVOS?

En este escenario, el banco más atractivo actualmente para Renta 4 es Sabadell, debido a que cotiza "con múltiplos atractivos". Además, cuenta con una buena "visiblidad" en el cumplimiento de su Plan Estratégico, apoyada por su exposición a Reino Unido donde la subida de tipos ya es un hecho, y que se está produciendo a un ritmo por encima de lo estimado en el Plan.

También destacan "una estrategia de gestión del negocio bien definida, con mayor especialización en el segmento de empresas; el desarrollo del negocio de banca corporativa y la visibilidad en la evolución al alza de las comisiones netas apoyadas por alianzas estratégicas, mayor contribución del negocio asegurador, el crecimiento en productos especializados o el acuerdo con BNP Paribas Securities Services (BP2S)".

Sobre Santander y BBVA, apuestan por el segundo porque "cuenta con una mayor solidez de capital y mayor visibilidad de generación de capital". Además, no tiene exposición a las zonas geográficas más afectadas por la guerra, y "su Plan Estratégico está basado en el crecimiento orgánico, o pequeñas compras que permitan seguir diversificando las fuentes de ingresos y ampliando la exposición geográfica hacia áreas donde no tiene presencia (Europa, Brasil)".