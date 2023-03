Cómo invertir en bancos europeos a través de fondos de inversión y fondos ETF

Invertir en bancos europeos se ha convertido en una de las estrategias más rentables en lo que va de año. El índice Euro Stoxx Banks, que engloba a las principales entidades del Viejo Continente, se ha revalorizado un 17% desde principios de año, porcentaje que se amplía hasta el 51% desde los mínimos de octubre.

Pese a esta impresionante recuperación, los expertos de Bankinter consideran que la clave está "en dilucidar si queda potencial para 2023/2024". Su respuesta es afirmativa, y por ello han reiterado su consejo de compra sobre el sector, "especialmente las entidades más orientadas hacia el negocio retail/minorista (España e Italia)".

Entre los principales catalizadores que justifican su consejo, mencionan "tres factores clave que juegan a favor del sector con vistas a los próximos 12/18 meses".

En primer lugar, el escenario de tipos de interés al alza "tras una década con tipos cero/negativos". La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anticipó este mismo jueves otra subida de tipos de 50 puntos básicos y más alzas a partir de marzo. Además, estimó que los intereses no bajarán hasta 2025.

"Las subidas de tipos previstas para 2023 son el principal catalizador de la cuenta de pérdidas y ganancias" para la banca europea, señalan estos expertos.

En este escenario, esperan "un aumento significativo en los ingresos del sector, derivado de la habitual expansión de márgenes en este entorno y una mayor contribución de la cartera de bonos/ALCO", destacan.

En segundo lugar, Bankinter comenta que "el sector parte de una buena posición de partida en términos de liquidez y solvencia para afrontar el deterioro macro previsto (crecimiento y demanda de crédito a la baja y repunte de la morosidad) gracias al esfuerzo realizado en provisiones los últimos años".

Por último, afirman que "los múltiplos de valoración son atractivos y la rentabilidad para los accionistas vía dividendos y recompra de acciones es elevada".

CÓMO INVERTIR EN BANCOS

Para los inversores que estén interesados en obtener exposición al sector de una manera más amplia y diversificada, y no a través de bancos concretos, Bankinter explica dos opciones.

En primer lugar, a través de fondos cotizados ETF de gestión pasiva, que replican el comportamiento de un determinado índice. Es el caso del ISHR Stoxx Eur 600 Banks o el SPDR Europe Financials.

La segunda opción es invertir a través de Fondos de Inversión de gestión activa, como el Fidelity Global Financial Services o el Robeco New World Financial.

Por último, para quienes busquen comprar acciones concretas, Bankinter apuesta por Sabadell, Caixabank y BBVA en España, IntesaSanPaolo y Unicredit en Italia, BNP Paribas en Francia e ING en Holanda.