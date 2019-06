Columbia Threadneedle apuesta por mercados emergentes y pone el foco en India

En el II Investment Summer Day, los expertos de Columbia Threadneedle han explicado que el atractivo ya no está en los bonos soberanos y su clara apuesta por los mercados emergentes, haciendo alusión a India como una tendencia "de la que tenemos que ser conscientes". Para llegar a esta conclusión han hecho un repaso por la guerra comercial, los malos datos macroeconómicos en todo el mundo, el giro de la política monetaria de los bancos centrales, la inestabilidad del Brexit y la preocupación por Italia. Descartan también que el atractivo principal de las empresas esté en la tecnología, y ponen el foco en el medio ambiente.

Desde octubre de 2018 ha habido un cambio bastante drástico en los mercados y mientras avanza la guerra comercial va a haber "una tasa de descuento grande". El entorno de mercado no ha cambiado, pero los precios si. Por eso, Maya Bhandari de Columbia Threadneedle apuesta por la renta variable en general. El Brexit y la guerra comercial han cambiado la manera de pensar, pero no han comprado bonos del gobierno" si no que han aprovechado la volatilidad del mercado.

La amenaza de la guerra comercial se extenderá por lo menos hasta noviembre "porque son tres guerras". Mientras en Europa, se alimenta la preocupación por el Brexit y la situación política de Italia, lo que ha provocado que reduzcan la inversión en el euro porque "la divisa se nota".

Por su parte, Mark Burgess expresa que la geopolítica domina el mercado "los sentimientos y los tuits cambian". La forma en la que nuestros políticos actúan conlleva responsabilidades y tras diez años, "se piensa en reducir tipos". Mientras en la euro zona "preocupa el Brexit y el surgimiento de partidos populistas".

Respecto a Estados Unidos, explica que hace doce meses "la gente estaba emocionada con las previsiones de crecimiento", pero un año después las perspectivas han cambiado y la curva de rendimiento está muy plana. De Europa habla, de "una gran mezcla" donde en Alemania "las cosas no van bien" por el escándalo del diésel. Mientras que en España "las cosas son más optimistas".

Y de Reino Unido, destaca el Brexit y un vacío de liderazgo en el Gobierno. "No puedo deciros lo cansados que estamos de este debate", añade. "Lo que más miedo da, son los líderes que se presentan como candidatos". Los que apoyan al Brexit son los favoritos, pero el núcleo más duro "nos quitaría de Europa rápidamente". Y consecuencia de esta incertidumbre hay negocios parados, decisiones que no se han tomado, y el efectivo en Reino Unido "está desapareciendo".

Por todo esto, Burgess, matiza que en Asia y los países emergentes "las cosas están mejor". La inflación de estos mercados ha pesado mucho y es la razón de divisas tan volátiles, menos en Turquía. "Esto ha permitido bajar los tipos de interés y es positivo". China, se encuentra en una situación "muy importante" en medio de las políticas de Trump, ya que la guerra de Estados Unidos "es para quitarle el rango de superpotencia".

Pero China "empieza a parecerse a una economía desarrollada" con espacio para maniobrar y mucho potencial. Japón, es un exportador global y muchas industrias dependen de él. "Esperaríamos que los beneficios bajaran, pero por fin han entendido el capitalismo" subraya. Desde hace unos años, aumenta la rentabilidad para los accionistas "vemos recompra de acciones y retorno, por eso nos gustan mucho las empresas japonesas a nivel general".

MENOS TECNOLOGÍA Y MÁS MEDIO AMBIENTE

En este mismo encuentro, William Davies, director de renta variable destaca la búsqueda de un "crecimiento de calidad" en las empresas, con rentabilidades que van en aumento y puedan defender el alto retorno sobre el capital. "La gente piensa que solo es algo tecnológico", ya que en la última década la tecnología ha jugado un gran papel en el desarrollo de los modelos de negocio, "pero no es lo único". Por ejemplo, el banco japonés HDFC presenta retornos absolutos, mientras empresas como Alphabet o Google viven una amenaza del propio regulador.

Propone entonces fijarse en el medio ambiente, que es cada vez "más importante" para las estrategias de las empresas. "Hemos de centrarnos en la calidad de las inversiones". Respecto a la perspectiva de mercado, matiza que el comercio es mucho más importante en cuanto a actividad económica en EEUU que en China. "A Trump tienen que reelegirle el año que viene y China puede negociar con eso, según se han visto los últimos meses".

Habla de la curva de consumo de la clase media mundial y destaca también el florecimiento de los emergentes. "Las expectativas pueden equivocarse, pero parte del mayor crecimiento será en India y es una tendencia de la que tenemos que ser conscientes".

El experto en Renta Fija, Gene Tannuzzo explica las dos dinámicas que han condicionado el comportamiento de los bonos este año, el crecimiento global y el grado en que reaccionan los bancos centrales. A principios de 2018, Europa estába "en la mejor posición" con respecto a otros mercados desarrollados "pero ahora no". Por la ralentización de la fabricación, en especial Alemania "según se ha visto reflejado en datos comerciales".

Pero también ve el mismo comportamiento en Asia. Las exportaciones de Corea, la producción de Taiwan.."se ve un comercio bastante decepcionante" y no solo por los aranceles. Y pese a que Estados Unidos parecía seguir teniendo buenos resultados económicos, ahora "empieza a estar resfriado". Por eso ahora, quieren ser más selectivos en bonos.

Los gobiernos y el marco de política monetaria dicen “has de tener cuidado”, adelanta, "quizás debe cambiar donde está el atractivo". Ya no lo son los bonos soberanos "y si los de los mercados emergentes". El de Columbia señala, que el capital "está volviendo a casa", porque hay una tendencia significativa en inversores de EEUU y la demanda se ha vuelto más local. Fomentado este cambio por los tipos de interés.