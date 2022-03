Los analistas militares tildan de "fracaso" la estrategia de Putin para invadir Ucrania

Una semana después del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto no tiene parece tener una resolución en el futuro cercano. Tras dos rondas de negociaciones en las que únicamente se ha acordado el establecimiento de corredores humanitarios y la necesidad de continuar con estos encuentros, en el plano militar todo parece haberse igualado tras unos primeros envites que auguraban una pronta capitulación ucraniana ante la abrumadora superioridad militar rusa.

Según los expertos de Institute for the Study of War (ISW), los comandantes rusos parecen preferir abrir nuevas líneas de avance para operaciones del tamaño de un regimiento, pero no han podido lograr sinergias significativas entre los esfuerzos en diferentes ejes hacia los mismos objetivos.

Para estos analistas militares, las fuerzas rusas también continuaron realizando operaciones en el sur de Ucrania a lo largo de tres ejes divergentes en lugar de concentrarse en uno o intentar esfuerzos de apoyo mutuo. "Estos fallos en el arte militar operativo básico, durante mucho tiempo un punto fuerte del ejército soviético y muy estudiado en las academias militares rusas, siguen siendo inexplicables, al igual que el fracaso del ejército ruso para obtener la superioridad aérea o al menos para mantener en tierra a la Fuerza Aérea de Ucrania".

Según su valoración, los sucesivos intentos fallidos de rodear Kiev han frenado la ofensiva. “Las tropas rusas tendrán dificultades para cercar Kiev si tienen que avanzar por las carreteras de circunvalación tan alejadas del centro de la ciudad como las que están empleando ahora”, explican, “tampoco han conseguido asegurar la ciudad de Chernihiv, en la orilla este del río Dnipro, o de atravesar las defensas en el noroeste de las afueras de Kiev”.

Asimismo, los analistas de Atlantic Council (AC) señalan la incapacidad de Rusia de establecer su superioridad por vía aérea y así ofrecer apoyo a sus tropas de tierra, lo que ha provocado además en numerosas pérdidas de aviones y helicópteros en el proceso: según datos aportados por el ministro de Defensa de Ucrania, Rusia habría perdido 31 aviones y otros tantos helicópteros en la primera semana del conflicto.

“Hay numerosas razones por las cuales la campaña aérea de Rusia ha fracasado: la limitada efectividad de sus armas a distancia, la incapacidad para destruir sistemas de supresión aérea como radares o los efectos limitados de los ciberataques al comienzo del conflicto”, indican.

Evaluación del control del terreno en ucrania y de los principales ejes de maniobra rusos a partir del 3 de marzo de 2022, a las 15:00 horas. Institute of the Study of War.

Por el contrario, Rusia se ha hecho con el poder en el mar Negro desde el estallido de la guerra, tomando el control desde Sebastopol (en el noroeste) hasta la frontera sur de Ucrania y el mar de Azov. Los expertos de AC señalan que el control del Mar Negro le permitirá apoyar las operaciones de combate terrestres, así como cortar cualquier aproximación ucraniana por la zona.

“Rusia ha lanzado dos operaciones anfibias: el primer batallón ha asistido en el ataque de Mariúpol, mientras que el otro está esperando que se den las condiciones militares y meteorológicas adecuadas para lanzar un ataque en las cercanías de Odessa”, explican. Además, desde ISW señalan que las fuerzas rusas están “atacando brutalmente Mariúpol para conseguir su capitulación o su destrucción”.

Asimismo, los investigadores del ISW subrayan la posición “relativamente estática” de las fuerzas rusas en torno a Járkov como otra de las principales razones de la ralentización de su ofensiva. “El ejército ucraniano indica que un regimiento ruso intentará rodear Járkov en los próximos días”, señala el escrito del ISW, aunque destacan que “otros intentos rusos en operaciones similares en otros lugares de Ucrania hacen que el éxito de una operación a esa escala sea poco probable”.

Pese al “buen desempeño” de las tropas ucranianas y el “deficiente desempeño” del ejército ruso, los analistas del ISW creen que Rusia puede terminar triunfando por pura superioridad numérica. “Los primeros indicios de que Rusia está movilizando refuerzos desde lugares tan lejanos como el océano Pacífico son preocupantes a este respecto”, explican, “sin embargo, estos indicios sugieren que el Estado Mayor ruso ha llegado a la conclusión de que las fuerzas que desplegó inicialmente para la invasión de Ucrania serán insuficientes para lograr los objetivos militares de Moscú”.