Aberdeen no teme al populismo: "Llegó para quedarse pero está neutralizado"

El ascenso del populismo es una realidad. "Ha llegado para quedarse", reconoce Stephanie Kelly, economista de Aberdeen Standard Investments especializada en política, durante la presentación de sus perspectivas para 2020. "Pero está neutralizado", matiza a continuación.

El siguiente gráfico respalda la afirmación de Kelly. En rojo se detalla el porcentaje de votos que han logrado arañar en cada comicio los partidos populistas dentro de las fronteras europeas. Al mismo tiempo, en azul se puede comprobar su poder real en el gobierno: se está desvaneciendo.

El auge del populismo en Europa. Fuente: Aberdeen Standard.

La conclusión es clara: el populismo está ganando votos pero su representación real en las estancias donde se decide el futuro del país es cada vez más débil.

Así se explica esa entereza de Aberdeen. Ojo, que desde la gestora británica reconocen que "puede llegar a ser otro quebradero de cabeza para el inversor al ser un movimiento que no está ayudando y además no se va a esfumar en el futuro cercano". Pero, hasta el momento, es un fenómeno que está generando mucho ruido para la amenaza que realmente representa.

¿Y EL POPULISMO EN ESPAÑA?

En el caso español, el populismo está de rabiosa actualidad. Desde el auge de Vox, formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal, a un potencial Gobierno de coalición participado por Unidas Podemos, el partido de extrema izquierda encabezado por Pablo Iglesias. ¿Hay tantos motivos para tenerle miedo como afirman las principales cabeceras económicas del país?

La respuesta de Aberdeen es clara: no tiene por qué. "No sabemos cuánto durará un gobierno de coalición y Podemos siempre ha sido un enigma pese a haber moderado su discurso en los dos últimos años", señala Kelly. "Pero esto no tiene que llevar necesariamente a España a una crisis o algo parecido", matiza. "La economía española sigue siendo fuerte y su mayor reto es y seguirá siendo Cataluña", apostilla.

Desde la gestora reconocen que "estamos viendo una creciente presión en el tema catalán aunque no vemos un gran riesgo de secesión o la posibilidad de que pueda tener lugar un referéndum legal". Con todo, los deberes de un Gobierno de coalición serán hacer que todo funcione al mismo tiempo que respetan lo pactado con los nacionalistas, cuyo voto necesitan para seguir adelante.

Mirando a España desde un prisma estrictamente más fiscal, en Aberdeen creen que sigue siendo una economía aseada y ese Gobierno PSOE-Podemos no tiene el suficiente poder como para desestabilizar lo suficiente al país con un presumible golpe de timón hacia unas políticas más sociales.